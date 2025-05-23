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В Великобритании разгорается громкий скандал вокруг действий британской армии в Ираке и Афганистане в нулевых и десятых годах. Бывшие военнослужащие британских спецподразделений нарушили многолетнее молчание и предоставили BBC свидетельства очевидцев о военных преступлениях, совершенных их коллегами.

SАS, элитный полк специального назначения Королевского флота, также впервые оказался замешан в самых серьезных обвинениях — казнях безоружных и раненых людей. Силы специального назначения были развернуты в Афганистане для защиты британских войск от боевиков Талибана и производителей бомб.

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Свидетельские показания очевидцев представляют собой наиболее подробный на сегодняшний день публичный отчет об убийствах, составленный бывшими членами британских сил специального назначения (UKSF) — объединенной группы, в которую входят SAS, SBS и несколько вспомогательных полков.

Показания более 30 человек, служивших в составе или рядом с британскими силами специального назначения, подкрепляют многолетние репортажи BBC Panorama о случаях внесудебных казней со стороны SAS.

Новые показания включают обвинения в военных преступлениях, охватывающих более чем десятилетие, что намного превышает три года, которые в настоящее время изучаются в ходе публичного расследования под руководством судьи в Великобритании.

Впервые представив свои истории публично, ветераны рассказали, как видели, как бойцы SAS убивали безоружных людей во сне и казнили закованных в наручники задержанных, в том числе детей.

«Они надели наручники на молодого парня и застрелили его», — вспоминает один ветеран, служивший в SAS в Афганистане. «Он был явно ребенком, даже близко не достигшим боевого возраста».

Убийство задержанных «стало рутиной», сказал ветеран.

«Они обыскивали кого-то, надевали наручники, а затем расстреливали», прежде чем срезать пластиковые наручники, используемые для сдерживания людей, и «подкладывать пистолет» к телу, сказал он.

Ветеран, служивший в подразделении, рассказал, что у некоторых военнослужащих наблюдается «менталитет стаи», и описал их поведение во время операций как «варварское».

«Я видел, как самые тихие ребята менялись, проявляли серьезные психопатические черты», — сказал он. «Они были беззаконны. Они чувствовали себя неприкасаемыми».

ВВС также утверждает, что тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон во время своего пребывания на посту неоднократно получал предупреждения о том, что британские спецподразделения убивают мирных жителей в Афганистане.

Очевидцы, выступавшие на условиях анонимности из-за фактического кодекса молчания, касающегося операций спецназа, рассказали BBC, что законы войны регулярно и намеренно нарушались самыми элитными подразделениями страны во время операций в Ираке и Афганистане.

Эти законы гласят, что в ходе таких операций людей можно преднамеренно убивать только в том случае, если они представляют прямую угрозу жизни британских солдат или других лиц. Но члены SAS и SBS устанавливали свои собственные правила, говорят очевидцы.

«Если цель уже два-три раза появлялась в списке, то мы шли туда с намерением убить ее, не было никаких попыток захватить ее», — сказал один ветеран, служивший в SAS, имея в виду людей, которые ранее были захвачены, допрошены, а затем отпущены.

«Иногда мы проверяли, идентифицировали ли цель, подтверждали ее личность, а затем стреляли в нее», — сказал он. «Часто отряд просто шел и убивал всех мужчин, которых там находил».

Один из свидетелей, служивший в SAS, сказал, что убийство может стать «захватывающим занятием» и что некоторые члены элитного полка были «опьянены этим чувством» в Афганистане. Было «множество убийц-психопатов», сказал он.

«Во время некоторых операций отряд заходил в здания типа гостевых домов и убивал там всех», — сказал он. «Они заходили и расстреливали всех спящих там, на входе. Это не оправдано — убивать людей во сне».

Ветеран, служивший в SBS, рассказал BBC, что после взятия района под контроль штурмовые группы прочесывали его, расстреливая всех, кто лежал на земле, осматривая тела и убивая всех, кто оставался в живых. «Это было ожидаемо, не скрывалось. Все знали», — сказал он.

Намеренное убийство раненых, которые не представляют угрозы, было бы явным нарушением международного права. Но ветеран SBS рассказал Panorama, что раненых убивали регулярно. Он описал одну операцию, во время которой медик оказывал помощь человеку, получившему огнестрельное ранение, но все еще дышавшему.

«Затем к нему подошел один из наших парней. Раздался грохот. Его застрелили в голову в упор», — сказал он.

«Убийства были «совершенно ненужными», добавил он. «Это не убийства из милосердия. Это убийства».

Согласно показаниям, более старшие офицеры SAS приказывали младшим членам штурмовых групп убивать задержанных мужчин, используя такие инструкции, как «он не вернется с нами на базу» или «этот задержанный, убедитесь, что он не отклонится от цели».

Задержанными были люди, которые сдались, были обысканы спецназом и, как правило, находились в наручниках. Британское и международное право запрещает войскам преднамеренно убивать безоружных гражданских лиц или военнопленных.

Бывший оперативник SAS также рассказал о том, как узнал об операции в Ираке, в ходе которой был казнен гражданский.

«Из того, что я смог почерпнуть, было совершенно ясно, что он не представлял никакой угрозы, он не был вооружен. Это позор. В этом нет никакого профессионализма», — сказал бывший военный.

Убийство так и не было должным образом расследовано, добавил он. По словам ветерана SAS, проблема началась задолго до того, как полк перебрался в Афганистан, и «старшие командиры знали об этом».

Свидетельские показания, а также новые видеодоказательства, полученные BBC во время операций SAS в Ираке в 2006 году, также подтверждают предыдущие сообщения ВВС о том, что эскадрильи SAS вели подсчет своих убийств, чтобы соревноваться друг с другом.

Источники сообщили BBC, что некоторые члены SAS вели собственный индивидуальный учет, и что один из военных лично убил десятки людей во время одной шестимесячной командировки в Афганистан.

«Казалось, он пытался убить на каждой операции, каждую ночь кого-то убивали», — сказал бывший коллега. Оперативник был «печально известен в эскадрилье, он действительно казался психопатом», — добавил бывший коллега.

В одном инциденте, который, по словам источников, стал печально известным в SAS, оперативник перерезал горло раненому афганцу, сказав офицеру больше не стрелять в него. Это было «потому что он хотел пойти и прикончить раненого парня своим ножом», сказал другой бывший коллега. «Он хотел, знаете ли, окровавить свой нож».

Все эти преступления из соображений “сбережения репутации армии Его Величества” годами покрывали чиновники Соединенного Королевства. Выяснилось, что ход делам о военных преступлениях не давали тогдашние премьер-министр Кэмерон, нынешний министр обороны Хили и командование зарубежными контингентами британских войск.