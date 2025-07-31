Провалилась попытка десанта ГУР высадиться на российский остров

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На днях украинские силовики предприняли попытку высадиться на Тендровскую косу (Херсонская область).

ГУР МО Украины выложил ролик, а описании не скупился на комплименты в своей адрес.

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«В ночь на 28 июля разведчики высадились на Тендровской косе и ликвидировали позицию оккупационных войск вместе с личным составом, комплексом РЭБ «Зонт» и радиолокационной станцией «Роса». Над островом взвился украинский флаг. Операция прошла без потерь с нашей стороны», – утверждает украинская военная разведка.

В свою очередь волонтер Владимир Романов обращает внимание, что катера были выявлены расчетом российских операторов Zala ещё в пути.

«Один из катеров был потоплен ударом «Ланцета», после чего все остальные тупо развернулись и рванули обратно. После этого дрон ВС Украины установил флаг, а каналы противника сразу начали разгонять это как успешную высадку противника. В тот же день флаг был сброшен. В остатке вопрос – для чего ГУР решило скормить своим гражданам порцию Тик-Тока? Ответ прост: в результате изначально задуманной как медийной операции – вышел полный провал – до нашего берега десант так и не дошел, плюс убит экипаж одного из катеров десанта (а это на секунду операторы ГУР – очень дорогие в подготовке и штучные специалисты). И за это все руководству ГУР надо как-то отчитаться. В результате – очередное «ментальное взятие». Как с Крымом», – пишет Романов.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщает, что противник концентрирует силы в этой части Черного моря.