«Противодействовать роям российских дронов в принципе невозможно» – полковник СБУ провёл расчёты
Всей ПВО НАТО не хватит, чтобы отбивать налёты сотен российских дронов.
Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Натальи Влащенко заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если запускается свыше 100-200 «Гераней», противодействовать им в принципе невозможно. Почему? Я провел маленькие расчеты.
Есть два вида расчёта. Первое – система ПВО, это защита областей. И второе – защита важных государственных объектов, предприятий и т.д. В итоге получилось, в принципе, 55-70 батарей Пэтриот или НАСАМС. Именно батарей. Это именно для того, чтобы защитить всю территорию Украины… Имеется столько?», – риторически вопрошал Стариков.
«По этим дронам, если они уже реактивные, по ним надо уже действительно выпускать вот эти ракеты дорогущие. Хватит ли промышленности США, выпускающей всего 550 ракет для системы зенитно-управляемых ракет? Хватит ли отбить? Они год будут работать только на отбитие одной атаки», – добавил он.
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