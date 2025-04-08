«Пропала наша допомога» – экс-гауляйтер Тука рвёт на себе волосы из-за тарифов Трампа

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Поклонники Дональда Трампа на Украине не понимают, что падение фондовых рынков из-за тарифной политики США, прежде всего, ударит по состоятельности стран, и они не смогут выделять военную помощь Киеву.

Об этом на канале «Прямой» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что происходит сейчас в мире, у нас 99% граждан не являются собственниками ценных бумаг, у нас нет этой культуры. К сожалению, даже в этом вопросе фондового рынка мы безгранично отстали от клятой России, у нас создана какая-то полу-пародия, не более того. И в связи с тем, что у нас нет культуры понимания этих процессов, меня до белого каления доводят аргументы поклонников Трампа на Украине, мол, что вы там эти свои графики рисуете, это всё фигня, пусть переживают те, кого они касаются. Мы не понимаем, насколько всё взаимосвязано, в том числе, объёмы торговли. Увидел новость, что за эти дни произошло падение фондовых рынков более чем на 5 трлн.», – возмущался Тука