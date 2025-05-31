Прогнулся под майданщиков, обставив как победу: Вучич объявил о досрочных выборах

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В ходе визита в сельскую местность и посещения ярмарки, президент Сербии Александр Вучич объявил о проведении досрочных выборов сразу же после того, как в стране закончится подготовка к международной выставке ЭКСПО 27.

Таким образом он пытается защитить мероприятие от агрессии протестующих, но те уже заявили о планах сорвать его, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Находясь в селе Елашница, президент Сербии ранее ответивший публичным отказом на ультиматум протестующих о проведении досрочных парламентских выборов, заявил, что они всё-таки состоятся.

«Нам нужно подготовиться к выставке. Когда мы закончим подготовку к Экспо, мы проведем досрочные выборы, и я боюсь, что они совершили большую ошибку, и как раз тогда, когда думают, что шансы у них есть, а на самом деле их уже нет. Мы убедительно их победим», – заявил Вучич.

При этом, отвечая на вопрос журналиста, как он реагирует на обвинения в том, что он «трус» и что он «не должен проводить выборы», Вучич сказал, что «когда вы руководите страной, вы должны действовать, исходя не из личного тщеславия, а исходя из нужд народа».

Одновременно с этим в столичном Белграде прошла многотысячная протестная акция под лозунгом «Хотим выборов». И, судя по речам спикеров, сербские майданщики, несмотря на уступки властей, намерены сорвать проведение ЭКСПО 27, на которую делает ставку нынешняя сербская власть.

В частности каждый третий говорил о том, что принятие специального указа о возведении комплекса для международной выставки, подразумевает разрешение на строительство без разрешения на эксплуатацию.

«Это закон против граждан, против правосудия и против жизни», – недвусмысленно заявила одна из протестующих.

Надо отметить, что это ни первый раз, когда сербский режим Вучича идёт на поводу прозападных протестующих, в частности, исходя из их требований, досрочные выборы в Народную скупщину проводились в 2022 и в 2023 годах, не дав нормально доработать ни парламенту, ни правительству.

При этом уже сейчас можно предвидеть, что оппозиция всё равно будет блокировать строительство комплекса ЭКСПО27, отпугивая потенциальных участников, а также не признает итоги состоявшихся выборов, назвав их сфальсифицированными.