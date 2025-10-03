Приднестровцев загнали в гетто – молдавский журналист

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Молдова, объявляя жителей Приднестровья своими гражданами, на деле в ходе последних парламентских выборов продемонстрировала, что относится к ним как людям второго сорта.

Об этом в беседе с киевским политологом Русланом Бортником заявил кишиневский журналист Владимир Соловьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Когда вот так ограничивается доступ этих людей на участки, ограничивается их участие во внутренней молдавской политике. Тем более, что мы знаем о многочисленных и очень финансово затратных проектах, которые долгие годы велись по укреплению доверия между двумя берегами, построению мостов и так далее. И тут перед ними просто опускают шлагбаум и говорят: «Чуваки, нет, вы не будете у нас тут голосовать, потому что каждый голос в эту компанию на вес золота, и каждый голос может нам помешать», – сказал журналист.

Он говорит, что в Молдове нет никаких законов, которые дискриминировали или поражали в правах приднестровцев.