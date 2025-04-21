Прибалты мучили Борреля в «брюссельском бункере»

Елена Острякова.  
21.04.2025 13:56
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Политика, Прибалтика, Россия


Автор скандального высказывания о Европе как о «цветущем саде в окружении джунглей», бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на самом деле не разделял тезис о превосходстве ЕС над всем миром.

Об этом бывший министр по делам Европы и иностранных дел Мальты Эварист Бартоло заявил в интервью Институту изучения нейтралитета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Автор скандального высказывания о Европе как о «цветущем саде в окружении джунглей», бывший глава...

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«Я помню свой разговор с Боррелем, которого я считаю своим другом и который пытался быть порядочным в очень сложных обстоятельствах. Я знаю, во что он действительно верит и что действительно думает. То, что ему иногда приходилось говорить, кардинально отличалось от этого. Я помню, как его буквально бойкотировали и наказывали, когда он решил поехать в Москву на встречу с министром Лавровым. Особенно балтийские страны и некоторые восточно-европейские страны, например, Польша были недовольны тем, что Лавров еще встречается с кем-то», – заявил экс-министр.

Он рассказал, что лично столкнулся с давлением временной поверенной США в Мальте, когда собирался встречаться с Лавровым и министром иностранных дел Китая Ван И. Политик считает, что США и Прибалтика навязывают Евросоюзу «менталитет бункера».

«Это похоже на менталитет осажденного бункера в Брюсселе. Он работает не только в отношении России, но и остального мира. Вместо того, чтобы обсуждать, как установить равные отношения со всем миром, мы делаем себя все более и более неважными», – сказал Бартоло.

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