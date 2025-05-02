Премьер боснийских сербов: британская разведка планирует арестовать меня

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Премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович заявил, что британская разведка в сотрудничестве со спецслужбами Боснии и Герцеговины разработала план, как осуществить его арест.

Он пояснил, что РС не хочет никаких инцидентов, но будет защищать себя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К нам прибыло специальное подразделение из нескольких десятков британских спецназовцев, в состав которого входят даже сотрудники МВД Федерации Боснии и Герцеговины, хотя согласно Конституции БиГ они не могут пересекать границу между энтитетами», – заявил Вишкович.

Премьер боснийских сербов призвал оппонентов к благоразумию, поскольку Республика Сербская не хочет инцидентов, но будет защищаться.

«И речь идет не обо мне лично, а о самом институте Республики Сербской. Если их сценарий пройдет, произойдет падение власти в Республике Сербской, то есть падение правительства. Если я не передал свои полномочия кому-либо другому, ни в письменной, ни в устной форме, ни одно последующее заседание правительства не может быть проведено, а это значит, что жизни людей будут поставлены под угрозу, выплата зарплат, пенсий, льгот ветеранам и так далее также будут поставлена ​​под угрозу», — отметил Вишкович.

Напомним, что ранее Суд БиГ приговорил президента боснийских сербов Милорада Додика к году лишения свободы и шести годам запрета занимать официальные должности в связи с игнорированием решений западного надсмотрщика за Боснией – Верховного представителя по БиГ, немецкого дипломата Кристина Шмидта.

При этом руководство РС проигнорировало как решения суда, так и прокуратуры, выписавших ордера на задержание президента Республики Сербской Милорада Додика, премьер-министра РС Радована Вишковича и председателя парламента РС Ненада Стевандича по подозрению в подрыве конституционного строя.