Представитель Трампа: «Европейцы пообещали надрать русским задницу»
Москве надо меньше говорить европейцам о ядерном оружии.
Об этом на ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве, организованной фондом олигарха Виктора Пинчука, заявил спецпосланник президента США на Украине Кит Келлог, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Европейцы сейчас усиливаются, и я бы на месте Путина перестал напоминать им о своём ядерном оружии. Потому что такое же есть в Британии, Франции, не говоря уже о Соединённых Штатах», – сказал Келлог.
Он отметил, что, глядя на Европу, можно сказать, что война уже «точится» на границах.
«Прошу прощения у дам. Мы обсуждали российских военных, и прозвучала фраза: «И мы всё же надерём им задницу». Не такие уж они мощные, как они бы хотели считаться. Да, у них сильная армия, но не такая сильная, как они заявляют о себе», – добавил американец.
