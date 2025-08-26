Православную церковь Молдавии атакуют румынские рейдеры и режим Санду. Кто ей поможет?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Гражданское общество Молдовы предпринимает практические меры для защиты Молдавской православной церкви в составе РПЦ от нападок альтернативной церковной организации – Бессарабской митрополии Румынского патриархата – и политического давления.

Об этом шла речь на международной конференции «Традиции и идентичность: Церковь в условиях глобальной трансформации», которую организовали в Кишиневе экспертно-аналитический клуб «Молдавский вектор» и правозащитная организация Ador Oraşul Meu («Обожаю свой город»).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Инициативная группа организовала для представителей канонической православной церкви бесплатную правовую помощь.

«От имени организации Ador Oraşul Meu мы запустили проект «Защити веру», который предусматривает юридическую защиту священнослужителей и работников церкви по всем вопросам: при попытках насильственного отъема земли и приходов, задержаниях в аэропорте, присуждении штрафов, мошеннических схемах. Разработаны механизмы действия для разных случаев, и обращения уже поступают», – рассказал активист организации, юрист Сергей Мишин.

Он напомнил, что Бессарабская митрополия, финансируемая из госбюджета Румынии, действует «грязными методами, на уровне рейдеров» (громкий случай – попытка захватить храм в селе Гринауцы Рышканского района), переманивает молдавских священников, беря их на высокие зарплаты, и целые приходы, которых уже более сотни.

По словам Мишина, к процессу насильственного перетаскивания приходов в лоно румынской церкви подключилось и молдавское государство – теперь защищаться священникам нужно и от властей, хотя церковь в стране официально – вне политики.

«Президент Санду недавно объявила, что все священники Молдавской православной церкви фактически являются агентами Кремля. Повально пошли вызовы священников в полицейские участки, им выписывают штрафы за «электоральную коррупцию», за паломничество в Россию. Власть решила запугать и народ, и церковь, она идет по беспределу. Вместе, объединив гражданское общество, знания, мы можем отстоять веру и церковь», – сказал юрист.

На конференции отмечалось, что наступление на православную церковь в постсоветских государствах идет примерно одинаково – одновременно с наступлением на традиционную семью, внедрение школьных «уроков толерантности».

Журналист, бежавший из Украины православный миссионер Руслан Калинчук, считает, что Молдову «шаг в шаг ведут по украинскому сценарию». Он предостерег молдавскую церковь от ошибок Украинской православной церкви, которая до раскола слабо участвовала в социальной жизни общества, мало заботилась о материальной поддержке священников, их страховании, пенсиях и т.д.

Армянский блогер, лидер движения «Азатагрум» («Освобождение») Микаэл Бадалян отметил, что нападки на церковь «идут из одного центра». С этим столкнулись и в Армении, где за защиту церкви сегодня можно попасть в тюрьму.

«В тяжелые моменты истории церковь становилась оплотом государственности, позволяла пройти через трудные времена – это хорошо знают в геополитических центрах принятия решений, которые и организовывают эти атаки. Армянская апостольская церковь в истории армянства всегда была институтом, который позволял сохранить идентичность, культуру, язык. Сегодня на церковь и ее руководство ведутся жестокие нападки, идут аресты священников в рамках антигосударственного курса, продиктованного внешними хозяевами. Но есть предпосылки к пробуждению, к объединению армян, которые не позволят предательской власти уничтожить армянское государство. Надеюсь, то же произойдет в Молдове», – сказал он.

Преподаватель Московской духовной академии, иеродиакон Георгий (Рамазян) отметил, что особые надежды сегодня возлагаются на Россию, защиту у которой во все времена находили единоверные народы Закавказья, Балкан.

А молдавский журналист Дмитрий Чубашенко призвал смелее становиться на защиту церкви и исконных ценностей оппозиционных политиков – кандидатов в депутаты парламента.