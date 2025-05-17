«Потеряли людей и территории, а Запад дает заднюю»: украинские эксперты рыдают по «Стамбулу-1»

Западные дипломаты сейчас серьёзно взвешивают риски – расширять диалог с РФ или рискнуть эскалацией, которая может сделать войну неуправляемой.

Об этом на канале «Дикий Live» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте вспомним «Большую рамку» – это вопрос о стратегической ориентации Украины. И «Стамбул-1», если учесть, что действительно реалии на земле были другие, да и Россия была более уступчива со статусом территорий. Сейчас Москва говорит другим языком – «с учётом реалий на земле». «Стамбул» плюс «реалии на земле».

Но главное в «стамбульских соглашениях» – изменённая перспектива Украины. Это и требования, связанные с военным потенциалом Украины, он ещё 15 раз будет пересматриваться, но эта опция важна. Будут ли размещаться вооружения стратегического значения и насколько они будут связаны с западной безопасностью.

С этим связан вопрос, будет ли Украина частью евроатлантического пространства безопасности или нейтральной страной. Это основные моменты, которые в «Стамбуле» были отражены. Остальные требования не хочу повторят, это и правда посягательства на внутренние дела.

Но дело в том, что в этих-то вопросах, вполне возможно, и Запад (как в Вашингтоне, но и в целом европейские настроения) начинает давать заднюю», – констатировал Ермолаев.