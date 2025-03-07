Россия не примет никакого временного перемирия на Украине.

Об этом в эфире телеканала Sky news заявил посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я уже видел несколько идей, несколько планов о временном перемирии на месяц в воздухе и в городе. Это безумная идея, мы никогда на нее не согласимся, и они это прекрасно понимают. Мы согласимся только на окончательный вариант, когда будем его подписывать, так что пока все очень шатко.

И, конечно мы не остановимся, потому что нас уже однажды обманули в стамбульских соглашениях. Как только мы подготовили хороший проект, и я уже говорил об этом, пришел Борис Джонсон и сказал «выбросьте его и сражайтесь с русскими, решение конфликта будет найдено на поле боя». Так что сейчас мы пытаемся найти решение на поле боя, пока администрация США не предложит что-то конструктивное», – заявил Келин.