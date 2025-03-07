Посол РФ в Лондоне: «Никакого перемирия. Ищем решение на поле боя и ждем предложение США»

Анатолий Лапин.  
07.03.2025 12:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Россия, Украина


Россия не примет никакого временного перемирия на Украине.

Об этом в эфире телеканала Sky news заявил посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не примет никакого временного перемирия на Украине. Об этом в эфире телеканала Sky news заявил...

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«Я уже видел несколько идей, несколько планов о временном перемирии на месяц в воздухе и в городе. Это безумная идея, мы никогда на нее не согласимся, и они это прекрасно понимают. Мы согласимся только на окончательный вариант, когда будем его подписывать, так что пока все очень шатко.

И, конечно мы не остановимся, потому что нас уже однажды обманули в стамбульских соглашениях. Как только мы подготовили хороший проект, и я уже говорил об этом, пришел Борис Джонсон и сказал «выбросьте его и сражайтесь с русскими, решение конфликта будет найдено на поле боя». Так что сейчас мы пытаемся найти решение на поле боя, пока администрация США не предложит что-то конструктивное», – заявил Келин.

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