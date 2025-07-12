Структурам ФСБ после победы России предстоит серьёзная работа по отсечению от политических возможностей всех переобувшихся предателей.

Об этом на канале «Соловьёв Live» заявил политический обозреватель Сергей Веселовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Слушаю допросы пленных, я им не верю категорически. Все эти спецназовцы, все эти прошедшие 2-3 месяца обучения, убивавшие людей в Курской области – такие зайки, такие несчастные, насильно бусифицированные.

И он так на суржике «розмовляет», что-то там рассказывает, какой он хороший, а какие командиры сволочи, которые только по рации приказы передавали – а я не хотел, я такой был зайчик, и меня зомбировали, конечно. Но теперь я хороший, отпустите меня домой, – говорит бандерлог.

Его отпускают, он возвращается, надевает сине-жёлтую тряпку и через несколько недель возвращается в строй. Ну, и там его уже в плен не берут», – озвучил ситуацию Веселовский.