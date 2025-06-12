Пора начать присоединять территории без всяких референдумов – Монтян
России пора перестать тратить силы на проведение референдумов, результатов которых Запад всё равно не признает, и просто присоединять эти территории.
Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявила покинувшая Украину адвокат, а ныне волонтёр на Донбассе Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зачем все эти референдумы? Кто их признает? Никто и никогда. Поэтому зачем тратить деньги на все эти референдумы? Берете да присоединяете. Я надеюсь, что так и будет теперь», – сказала Монтян.
«С другой стороны, если взять суммы, какое там будет количество ждунов, которые будут все время устраивать диверсии?» – заметил Иванов.
Однако волонтёр уверена, что потенциальных украинских террористов будет много в любом случае, и референдум тут не поможет.
«Среднестатистическое. Точно такое же, как и везде. Посмотри, что у нас творится вот на новоприсоединенных территориях.
Да даже в Крыму. Это тогда охранота на меня там тявкала, когда я рассказывала, что в Крыму толпище ждунов. И вовсе не 99,99 в периоде там с восторгом приняли Россию. Спрашивается, если вы на меня гнали, то кто сейчас ждуны в Крыму? Которые первые побежали, получили паспорта и все плюшки, а сейчас вот такое вытворяют.
Процент примерно одинаковый. Просто у кого-то хватает ума затихариться и держать фигу в кармане, а кто-то настолько незамутненный, что открыто высказывает свои безумные мысли. А так процент везде одинаковый, и тоже из разных соображений люди», – подытожила юрист.
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