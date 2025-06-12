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России пора перестать тратить силы на проведение референдумов, результатов которых Запад всё равно не признает, и просто присоединять эти территории.

Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявила покинувшая Украину адвокат, а ныне волонтёр на Донбассе Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зачем все эти референдумы? Кто их признает? Никто и никогда. Поэтому зачем тратить деньги на все эти референдумы? Берете да присоединяете. Я надеюсь, что так и будет теперь», – сказала Монтян.

«С другой стороны, если взять суммы, какое там будет количество ждунов, которые будут все время устраивать диверсии?» – заметил Иванов.

Однако волонтёр уверена, что потенциальных украинских террористов будет много в любом случае, и референдум тут не поможет.