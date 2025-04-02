Польских детей готовят к войне. Это вызывает зависть – генерал ВСУ

В Польше готовят подрастающее поколение к боевым действиям.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«О Польше. Я в субботу-воскресенье был в тренировочных лагерях и смотрел, как занимается местное население, как занимаются их подразделения территориальной обороны. Приятно удивлен, рад за них. Скажу так, во-первых, дети целыми классами вместе с родителями выезжают, и дети мощно играют в войну с изучением элементов реальной тактики, применяя пейнтбольное оружие.

Я четко понимаю – это то, о чем я говорил еще задолго до войны, что, играя в войну с детьми, мы даем оборонные навыки, которые помогут детям выжить в сложных ситуациях. Это именно то, против чего выступила «зеленая» власть в 19-м году. Они не хотели, чтобы мы научили наших детей уметь самим себя защищать.

А что касается территориальной обороны, то их оснащение вызывает легкую зависть, потому что, если государство на таком уровне обеспечивает их таким оснащением, такой формой и оружием, то в определенных моментах подразделения Сил спецопераций Украины также этому бы позавидовали», – заявил Кривонос.