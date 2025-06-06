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От новоизбранного президента Кароля Навроцкого вряд ли стоит ожидать потепления отношений с Россией и отказа от поддержки украинского бандеровского режима.

Об этом польский политический аналитик Конрад Рэнкас заявил в интервью «ПолитНавигатору».

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Господин Рэнкас, в ответ на поздравления из Киева избранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил о необходимости «решения назревших исторических вопросов» и «урегулирования неурегулированного прошлого». Насколько вообще президент Польши может что-либо конкретное сделать в этом плане, кроме заявлений?

Настоящий польский президент должен, наконец, перестать быть вице-президентом Украины, каким фактически является Анджей Дуда. К сожалению, этого вряд ли можно ожидать от Кароля Навроцкого, несмотря на жесты, которые он начал делать только на заключительном этапе президентской кампании.

Напомню, Навроцкий за несколько дней до второго тура выборов возложил цветы к памятнику жертвам Волынской резни в Домоставе, – крупнейшему в Польше мемориалу в память о геноциде поляков, совершенном украинскими нацистами во время Второй мировой войны и послевоенной денацификации.

Однако нельзя забывать о том, что в качестве руководителя Института национальной памяти Кароль Навроцкий не только не помогал в создании этого мемориала, но и на протяжении многих фактически саботировал установку этого шокирующего памятника в других местах.

Таким образом, нет никаких признаков того, что избранный президент Польши будет чем-то большим, чем просто еще одним «слугой украинского народа» (как однажды охарактеризовал позицию польских политиков тогдашний пресс-секретарь польского МИДа Лукаш Ясина).

За время работы в Институте нацпамяти Навроцкий сыграл важную роль в уничтожении исторической правды о временах Второй мировой войны, что в Москве было воспринято как русофобия. Продолжит ли Навроцкий антироссийскую риторику, которой хватало и в ходе его кампании, уже будучи президентом?

Действительно, нежелание Кароля Навроцкого почтить память жертв украинских нацистов можно сравнить только с его рвением в уничтожении памятников солдатам, погибшим в борьбе с нацизмом, – как советским, так и польским. Будучи кандидатом в президенты Польши, Навроцкий прославился, среди прочего, призывами к разрыву дипломатических отношений с РФ и соперничеством с правительством Дональда Туска в провоенной риторике.

Тот факт, что к концу кампании Навроцкий начал воздерживаться от дальнейшей эскалации, не доказывает, что он внезапно поумнел. Попросту руководители его кампании правильно распознали антивоенные настроения польского общественного мнения, которое всё менее охотно поддерживало Киев и однозначно выступало против отправки польских войск на Украину.

Можно ли ожидать, что под влиянием США Навроцкий выскажется за перезагрузку польско-российских отношений?

Во-первых, партию «Право и Справедливость» (ПиС), которая поддержала кандидатуру Кароля Навроцкого, и Дональда Трампа разделяет непреодолимый барьер. ПиС – это партия войны с Россией, сейчас, всегда и любой ценой, в то время как нынешняя вашингтонская администрация, похоже, хочет, по крайней мере, держать сами США все дальше и дальше от конфликта на Украине.

В-вторых, Белый дом, независимо от того, кто в нем сидит, принимает положение дел, при котором американское господство в Европе, особенно в Восточной Европе, осуществляется через Германию. Именно Германия имеет решающий голос в делах Польши, Литвы, Румынии и Молдовы, поскольку она является доминирующим экономическим партнёром этих стран. США всё больше сосредоточены на других фронтах, не намерены подвергать сомнению это положение дел.