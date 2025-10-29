Полковник ВСУ: «Кто клал брусчатку и высаживал цветы – ответите за Покровск!»

Ситуация вокруг покровско-мирноградской агломерации – прямое следствие действий глав укро-администраций, которые вместо строительства укреплений, отмывали деньги на декорациях.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-депутат Верховной рады, комбат карательного нацистского батальона «Днепр-1», полковник ВСУ Юрий Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я вспоминаю прошлый год, когда в Покровске клали брусчатку, высаживали цветы, все хлопали, говорили, что это классно. Нам пора в стране сделать реальную систему обороны! За подготовку оборонных сооружений должна отвечать одна структура, а не какие-то там главы администраций непонятные.

А то, что происходит под Покровском, знаете, когда я проезжал по тем условно даже мирным дорогам и сейчас, ну, у меня текут слёзы. У меня текут слёзы за Покровск, за Мирноград, за все города, которые сегодня московит уничтожает», – плакался бандеровец.

«И я обращусь к тем руководителям: поверьте, вам придётся отвечать. Никаких там военных моментов вы не придумаете. Тот, кто сажал цветы, клал брусчатку, вместо того, чтобы окапываться и строить одну линию, вторую линию, третью.

Есть в Генштабе такая служба, она работает прекрасно. Вычеркните лишние элементы, а это военные администрации, где должны заниматься эвакуацией и переселением, а не отмыванием денег», – угрожал Береза.

Ведущий-русофоб Дмитрий Тузов горячо поблагодарил нациста за речь.

«И очень важно отбросить эту формулу «после войны разберёмся». Это нужно делать сейчас!», – поддакнул пропагандист нацисту.

