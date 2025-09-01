Полковник СБУ: ВСУ больше не кадровая армия
Россия перемалывает потенциал ВСУ, имея возможность при наступлении в два-три раза перекрывать потери контрактным набором в армию.
Об этом на канале UkrLife заявил полковник СБУ в запасе, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Цель, естественно, ставится из пункта А дойти в пункт В, но реально, насколько я вижу, если брать политическую стратегию, задачей было не столько война на оккупацию территорий, сколько война на истощение. В наших СМИ на начальном периоде и до недавнего времени особо циркулировало такое, что мы уже всех уничтожили. Смотришь на сводки Генштаба – уже никого нет, в России никого не осталось, одни китайцы…
Это говорит о том, что не имеет значения, какие потери несёт противник в наступлении, а имеет значение, как он быстро их восстанавливает. Противник быстро восстанавливается? Быстро. Потому что он с мобилизации перешёл на наёмную армию. Пополнение идёт и в два-три раза перекрывает потери», – сказал Стариков.
В то же время у ВСУ ситуация ровно противоположная.
«Мы из кадровой профессиональной армии, которой шли в НАТО, перешли в армию рабоче-крестьянскую, то есть мобилизация. А какая мотивационная составляющая у того, кто идёт в армию наёмную, и у мобилизованного? Это информация к размышлению», – рассуждал укро-эксперт.
