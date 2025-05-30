Полгода тюрьмы за разговоры: критиковать Украину теперь в Чехии – подсудное дело

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Издание Česká justice сообщает, что суд Праги дал условный срок – семь месяцев тюрьмы с испытательным сроком в 20 месяцев – чешской учительнице Мартине Беднаржовой к семи месяцам условного лишения свободы за «оправдание российской агрессии».

Отмечается, что это первый такой прецедент в странах ЕС. Раньше критиков Украины просто шельмовали в СМИ, но такого рода высказывания не были подсудными.

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Издание сообщает фабулу дела. Весной 2022 года, в самом начале войны, во время занятия в начальной школе в Праге Беднаржова назвала российскую СВО «оправданным способом решения ситуации» и поставила под сомнение репортажи чешского телевидения о происходящем на Украине.

Беднаржовой также вменили «клеветнические» разговоры о «нацистских украинских группах», которые убивали людей на Донбассе с 2014 года.

Часть этих разговоров были записаны на мобильный телефон «бдительными школьниками», которые и донесли на педагога.

Окружной суд сначала дважды оправдал Беднаржову, а во второй раз апелляционный суд подтвердил свое решение. Лишь в январе этого года Верховный суд Чехии отменил все предыдущие решения и поручил нижестоящим судам более внимательно изучить вопрос о наличии состава преступления.

Судья Элишка Матьяшова, обосновывая свой вердикт, заявила, что Беднаржова «злоупотребила своим положением учителя, чтобы распространять вводящие в заблуждение толкования среди детей, у которых не было возможности критически отреагировать». «Она взяла их в заложники», — добавила судья.

Оглашая приговор, судья также заявила, что Беднаржова «злоупотребила своим положением учителя, чтобы распространять вводящую в заблуждение интерпретацию» украинской ситуации среди школьников. Она добавила, что если бы Беднаржова выразила те же взгляды в частном порядке, ее бы не преследовали.

Судебным решением учительнице запретили преподавать в течение трех лет и обязали пройти курс «медиаграмотности», якобы «из-за ее неспособности отличить пропаганду от релевантной информации».

Что это такое, в решении не поясняется, но из контекста можно предположить, что женщину в принудительном порядке заставят посещать политинформации с разьяснениями, какой информации в СМИ верить, а какую считать «российской дезинформацией».

В материале отмечается, что во время оглашения приговора Беднаржова и ее сторонники «бурно отреагировали». Судья неоднократно предупреждала их, что если они продолжат мешать ходу заседания, то будут удалены из зала.

После инцидента учительница с тридцатилетним стажем была уволена, а позже суды подтвердили, что ее поведение нарушало Закон об образовании, правила внутреннего трудового распорядка и Трудовой кодекс.

Сама Беднаржова заявила, что она отвечает за свои заявления и считает весь процесс политически мотивированным. Она собирается оспорить вердикт суда в апелляции, и баллотируется в Палату депутатов на осенних выборах от популистской партии Stačilo!