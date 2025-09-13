«Полезные идиоты!». Зе-политолог сокрушается, что поляки винят в истории с дронами Украину

Тарас Стрельцов.  
13.09.2025 08:53
  (Мск) , Львов
Просмотров: 2555
 
Дзен, Политика, Польша, Украина


Обслуживающий интересы офиса Зеленского политолог Владимир Фесенко возмутился появлением в СМИ Польши результатов опросов читателей, где значительная часть респондентов возлагает вину за ЧП с дронами на Украину.

«К большому сожалению, часть польских медиа и соцсетей на это купились. Нашлись такие, что – ага, давайте оценим, кто виноват – Украина, Россия? Опрос в интернете. И у нас тоже нашлись полезные идиоты, которые начали это цитировать, да ещё и называть социологическими опросами.

Поэтому появились данные, якобы 38% поляков считают, что виновата Украина. И такого эффекта Россия и хотела – спровоцировать новую волну вражды между поляками и украинцами», – сокрушался Фесенко в эфире.

Польское издание Res Futura провело опрос читателей, согласно которому 38% считают, что виновата Украина; 34% — Россия; 15% — польское правительство; 5% — НАТО и Запад.

