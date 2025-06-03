Пока в Америке измеряют терпение Трампа, российские войска все ближе к Сумам
У президента США Дональда Трампа «кончилось терпение» по поводу конфликта на Украине. Теперь такие мессиджи транслируют не только американские антитрамповские СМИ со ссылками на анонимные источники в Белом доме, но и открыто говорит американский посол в Турции Том Барак в интервью телеканалу NTV.
«У президента Трампа больше нет терпения — нельзя сказать, что он вообще терпеливый человек. При участии Турции и устранении ряда вопросов может состояться встреча на высшем уровне. И я думаю, мы сможем найти решение, которое устроит всех», – пообещал посол.
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У посла спросили, как глава Белого дома относится к инициативе турецкого президента Реджепа Эрдогана по проведению четырехсторонней встречи с участием его самого, лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также Трампа.
Дипломат ответил, что Турция может сыграть ключевую роль в организации встречи лидеров США, России, Турции и Украины с целью поиска разрешения конфликта.
Однако посол уточнил, что, хотя он и не может говорить о президенте США, но считает, что это должна быть «содержательная встреча», где будут приниматься «эффективные решения и гарантируется безопасность».
Тем временем, американский «Институт изучения войны» – ведущий западный ньюсмейкер во всем, что касается новостей с украинского фронта, сообщает, что российская армия приближается к Сумам.
Эксперты ISW утверждают, что российские войска пытаются продвинуться к линии Хотин — Храповщина (южнее и юго-восточнее Андреевки и Юнаковки) — на расстояние примерно 12-15 километров от Сум. Это дистанция с которой войска России могли бы бить по городу ствольной артиллерией.
«Россияне, вероятно, намерены усилить удары беспилотниками и артиллерией по городу, чтобы поддержать дальнейшее продвижение в направлении Сум, и стремятся в будущем провести наступательную операцию по захвату города» , – отмечают в ISW.
В то же время американские аналитики убеждены, что российские войска не смогут захватить город Сумы в краткосрочной и среднесрочной перспективе, мотивируя такие выводы тем, что после завершения осады Мариуполя в июле 2022 года, не было прецедента падения ни одного украинского города с довоенным населением более 100 тысяч жителей.
Со своей стороны, комментируя действия ВС РФ на Сумщине, проживающий в Лондоне политолог-иноагент Владимир Пастухов допускает, что у россиян нет цели присоединять Сумщину к РФ.
«Просто Путин в 2025 году зеркалит Зеленского. Если вспомнить лето прошлого года, то оно отметилось в первую очередь заходом ВСУ из Сумщины в Курскую область. Чем это мотивировалось? Тем, что Украина намерена создать, во-первых, буферную зону вдоль своих границ, и, во-вторых, тем, что занятые таким образом территории можно будет впоследствии обменять на потерянные территории Донбасса.
В этом смысле с военно-политической точки зрения центр тяжести российского наступления в 2025 году должен расположиться именно в Сумской области или какой-то иной области, где нет сплошной линии фронта и укрепления ВСУ не столь значительны, как на традиционных направлениях русских ударов. Где, главное, нет иной стратегической цели, кроме захвата земли как такового.
Собственно, цель (реальная, а не декларативная) будет та же: занять больше территорий, которые в рамках переговоров можно будет обменять на оставшиеся куски четырех областей Украины ( на полноте контроля над которыми Россия настаивает в своем, опубличенном вчера меморандуме – ПН). Если это так, то Путин будет торопиться», – рассуждает иноагент.
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