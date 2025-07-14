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Главным противником России, бросающим на войну украинских мужчин и женщин, является не киевский режим, а Европа. Ее суверенность нельзя будет сохранять в случае, если Европейские войска попытаются принять участие в конфликте на Украине напрямую.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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