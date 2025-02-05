Война на истощение напрягает армию Украины. Пока страна хочет заручиться поддержкой Дональда Трампа, ВСУ несет тысячные потери и страдает от дезертирства, удерживая фронт против России, – пишет европейская версия Politico.

«Анастасия, украинский военный медик, пошла добровольцем в армию в 2022 году. У нее не было военного или медицинского опыта, но она хотела помогать раненым украинским солдатам в тыловых госпиталях и планировала держаться подальше от боевых действий. Осенью прошлого года, находясь в отпуске по болезни, она узнала, что командование армии перевело ее в одну из самых горячих точек войны России против Украины, недалеко от Курахово на востоке Донецкой области.

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«К моменту прибытия у меня не было даже базовой военной подготовки. Мое бывшее командование подделало мои документы», — признается Анастасия, попросившая не называть ее имя. Военные чиновники отрицают, что такое может произойти», – говорится в публикации.

Анастасия рассказала, что ее новые товарищи помогают ей адаптироваться: «Уже в этой новой бригаде водители научили меня собирать оружие и очень мне помогли».

Ее история повторяется по всей Украине, поскольку военные страны изо всех сил пытаются восполнить нехватку личного состава, вызванную борьбой с медленным, но неумолимым наступлением России, отмечает издание.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 11 января отдал приказ о переводе более 5000 военнослужащих ВВС в сухопутные войска. Это вызвало тревогу: Украина жертвует высококвалифицированными специалистами, которых не сможет заменить. Однако Сырский настоял на том, что не будет переводить «незаменимых» сотрудников.

Эту проблему заметили и в Вашингтоне: «Проблема, с которой сталкивается Украина, заключается не в том, что у них заканчиваются деньги, а в том, что у них заканчиваются украинцы», — заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время слушаний по утверждению его кандидатуры.

Ситуация усугубляется напряженностью в армии: все больше неподготовленных и измученных солдат дезертируют, возникают трудности с набором новых солдат и арестовываются уважаемые и популярные боевые офицеры, отмечает издание.

«Это превращается в политическую проблему для Киева, поскольку он пытается продемонстрировать президенту США Дональду Трампу, что имеет смысл продолжать поддерживать Украину, поскольку он настаивает на скорейшем прекращении войны», – пишет Politico.

Проблемы ВСУ на линии фронта вызывают вопросы о качестве военного командования Украины, которое пытается перейти от жесткой советской модели к системе, основанной на западных принципах, одновременно ведя экзистенциальную войну, добавляет издание.

«Современная война быстро развивается. Она технична, сложна и непредсказуема. Она требует предприимчивых офицеров, которые готовы идти на риск, которые могут отстаивать свою позицию и иметь дело с солдатами, которые могут быть более опытными, чем они», — говорит Глен Грант, бывший офицер британской армии и эксперт по вопросам обороны из Baltic Security Foundation, который следит за военными реформами в Украине за последнее десятилетие.

«Слабые командиры ненавидят этих людей и либо пытаются заставить их замолчать с помощью бюрократии и запугивания, либо вообще уволить. Инспекционные группы — это худшее зло для армии, поскольку они хотят единообразия, а это приведет к проигрышу [Украины] в войне», — добавил он.

Уже упоминавшаяся выше военный медик Анастасия подтвердила его слова:

«Под командованием Сырского штаб превратился в группу лоялистов. Многие командиры сменились на людей Сырского, которым все равно, и которые хотят докладывать вышестоящему штабу только о победах, неважно, сколько жизней это будет стоить», — сказала она.

Несмотря на то, что высшее командование отказалось публично обсуждать какие-либо проблемы, с которыми сталкивается украинская армия, поскольку это может нанести ущерб операциям против России, оно признало, что имеют место случаи дезертирства, и, по его словам, эта проблема решается.

Трещины, возникающие в украинской армии, вызваны масштабами кровопролития, указывает издание.

«Как и в любом конфликте, который длится больше года, чем дольше продолжается война, тем меньше профессиональных солдат остается на передовой. В то же время растет потребность в наборе и обучении людей из мирной жизни, не имеющих предыдущего военного опыта», — отметила Елена Трегуб, исполнительный директор Независимой антикоррупционной комиссии и член Общественной антикоррупционной комиссии при Министерстве обороны.

«Эти люди часто психологически и физически не готовы к бою, и их адаптация требует времени. Это неизбежный вызов, с которым столкнулась Украина — как и любая другая страна, которая оказалась бы в такой затяжной войне», — добавила она.

Теперь русские смыкают свои тиски над восточным логистическим узлом Покровск, что приводит к новым обвинениям в адрес высшего командования ВСУ.

«Главная причина катастрофы на Покровском направлении — вышестоящее командование, которое ставит невыполнимые задачи подразделениям. Генералы, которые не понимают возможностей подразделений и не ориентируются в обстановке на передовой», — заявил в декабре в Telegram командир отдельного батальона «Волки да Винчи» украинской армии, бывший праворадикальный активист Сергей Филимонов.

Призывы к переменам в ВСУ растут, пишет Politico.

«На бумаге на передовой много людей, много оружия, много техники, и они дают им боеприпасы — и фронт разваливается. Не потому, что люди не воюют, а потому, что в командовании царит хаос», — заявил Тарас Чмут, известный украинский военный эксперт и глава фонда «Вернись живым», помогающего ВСУ.

Недавно украинские спецслужбы арестовали двух генералов украинской армии по подозрению в «ненадлежащей защите Харьковской области» во время российского наступления в прошлом году. Бывший командир 155-й бригады также был арестован за сокрытие дезертирства во время учений во Франции. Сам Сырский может быть вызван в качестве свидетеля по этому делу.

Некоторые украинские депутаты утверждают, что аресты имеют политическую подоплеку.

«Такие действия не только подрывают доверие к армии во время войны, но и представляют прямую угрозу обороноспособности страны. Это негативно влияет как на моральный дух военных, так и на доверие общественности, ослабляя национальное единство в решающий момент борьбы за независимость», — заявил Роман Костенко, который является секретарем комитета по обороне в украинском парламенте .

Также в ВСУ критикуют то, как командование включают новобранцев в армию. Некоторые считают, что новых солдат следует смешивать с ветеранскими подразделениями, чтобы научить их выживать на поле боя. Есть жалобы на то, что высшее командование вместо этого помещает необученных новобранцев в новые бригады, а затем бросает неопытные подразделения в самые жаркие бои.