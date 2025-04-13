Пиар Зе-режима стал черным днем для сумской бригады

Игорь Шкапа.  
13.04.2025 16:30
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Сумы, Украина


Появляются новые подробности о сегодняшнем ракетном ударе по Сумам, в ходе которого накрыли награждение ВСУшников.

Так, экс-боевик запрещенного в РФ «Азова», депутат ВР прошлого созыва Игорь Мосийчук сообщил, что местные власти проводили награждение суской 117-й бригады теробороны, предает корреспондент «ПолитНавигатора».

Появляются новые подробности о сегодняшнем ракетном ударе по Сумам, в ходе которого накрыли награждение...

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«Надеюсь, что в Сумах уже задерживают председателя ОВА Артюха и нардепа [правящейпартии] Ананченко, которые так хотели попиариться на праздничном (!!!) награждении воинов 117-й бригады ТРО по случаю 7 годовщины… Артюх, Ананченко пиарили награждение военных в Сумах и собрали туда кроме гражданских воинов и в частности детей! Мрази и подонки!», – пишет Мосийчук.

Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая, первая сообщившая, что удар наносился по мероприятию с награждением, тоже фактически подтвердила, что речь идет о 117-й бригаде.

Так, Безуглая не назвал бригаду, но опубликовала картинку с поздравлением в адрес именно этой бригады от замкомандующего Сухопутными войсками Украины Александра Нестеренко, называя его в числе виновников случившегося.

В свою очередь уроженец Сумщины, российский военный блогер и волонтер СВО Юрий Подоляка обратил внимание на интересную деталь.

«Как только стало известно, что ракетный удар по Сумам был по торжественному построению военных 117-й бригады, так сразу все патриотические инфопомойки с той стороны (дружно под шумок объявившие сборы денег), которые требовали «наказать виновных» и с пеной на губах утверждали, что они «никогда этого виновным не простят», вдруг почему-то утратили интерес к теме и переключились на другие темы.

Пишут о чем угодно, но не про Сумы. А требуют наказать виновных буквально единицы. Причем не Россию требуют наказать за это преступление, а тех, кто организовал «построение» (гауляйтера Сумской области и его приспешников)», – отмечает Подоляка.

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