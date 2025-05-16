Первый скандал в правительстве Мерца: бюджет ФРГ не потянет увеличение военных расходов

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В хлипкой коалиции под предводительством Фридриха Мерца и созданном на ее основе правительстве ФРГ – перывый скандал. Как сообщает Bild, причиной конфликта стал неожиданный шаг министра иностранных дел ФРГ Йоханна Вадефуля, который на встрече министров НАТО в Анталье заявил о росте оборонных расходов без согласования с Мерцем.

Министр заявил коллегам по НАТО, что Германия готова тратить 5% своего ВВП на оборону — в общей сложности более 200 миллиардов евро в год.

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«Я приехал с посланием из Берлина: Германия готова выполнить свои обязательства», — пообещал он.

Как отмечает издание, это заявление стало шоком в Берлине – оно не было согласовано ни с канцлером Фридрихом Мерцем, ни с вице-канцлером и министром финансов Ларсом Клингбайлем. Издание пишет, что даже в самом МИДе для многих сотрудников слова Вадефуля стали сюрпризом.

«Срочно начались консультации внутри коалиции, и уже днем правительство попыталось смягчить ситуацию. Было объявлено, что конкретных цифр пока нет. «Мы будем тратить больше на безопасность, но точные суммы будут определены на саммите НАТО в июне», — подчеркнул глава Минфина Клингбайль», – говорится в публикации.

Глава фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан также пояснил, что заявление Вадефуля следует понимать лишь как готовность следовать будущим решениям НАТО.

«Если на саммите в июле будет установлена новая цель, мы будем ей следовать. Это согласовано внутри коалиции», — добавил Шпан.

Такой ажиотаж после необдуманных обещаний главы МИД можно понять. Накануне Минфин Германии сообщил, что налоговые поступления в государственный бюджет рухнули до рекордного уровня. Так что неясно, из какой заначки герр Вадефуль сорался доставать увеличенные военные расходы.

Поспешность обещаний Вадефуля наглядно иллюстрирует разгоревшийся параллельно внутриправительственному медийный скандал, привлекший внимание к плачевному состоянию важнейших объектов немецкой оборонной инфраструктуры. –

Пока новое правительство обещает тратить более 200 миллиардов евро в год на оборону, в бюджете нет куда более скромных денег на укрепление главного военно-морского причала на верфи Blohm+Voss в Гамбурге, где работают с военными кораблями. Именно здесь строятся новые корветы для немецкого флота.причала ВМФ. По подсчетам, работы займут пять лет, и обойдутся в 300 миллионов евро

.Этот причал — один из самых старых в Германии, не ремонтировавшийся с начала прошлого века. Неудивительно, что обьект оказался в аварийном состоянии.

Несмотря на сложную ситуацию, представитель Blohm+Voss заверил, что «текущие работы по постройке кораблей будут продолжены согласно плану». Тем не менее, корабли уже и так отстают от графика: первый из них должны были передать бундесверу еще в 2022 году, но он появится не раньше следующего года.

Проблема выходит далеко за рамки одного объекта. По данным властей Гамбурга, многие из сотен километров немецких причалов построены десятки лет назад и сейчас находятся в критическом состоянии.

«Если срочно не принять меры, возможны обрушения», — предупреждают чиновники.

По данным статичтического ведомства, федеральный бюджет Германии столкнулся с серьезной проблемой: по обновленным данным, до 2029 года казна получит на 33,3 миллиарда евро меньше, чем предполагалось. Для всего государственного сектора, включая федеральный уровень, земли и муниципалитеты, прогнозируется недобор бюджета в размере 81,2 миллиарда евро.

«Мы должны за счет более высокого экономического роста усилить поступления», — призвал министр финансов Германии Ларс Клингбайль.

Однако эти мантры не помогают выправить ситуацию: прогноз по ВВП остается скромным: в 2026 году ожидается всего лишь 1 % прироста.

Особенно пострадает бюджет 2025 года, в котором уже учтены налоговые послабления для населения и снижение корпоративных отчислений. Недобор денег, в свою очередь, ставит под угрозу своевременное принятие бюджета.

Издание пишет, что министр финансов Клингбайль должен представить обновленный проект бюджета 25 июня. Этот документ, по данным Bild, кардинально отличается от версии, подготовленной его предшественником Кристианом Линднером, поскольку новая правящая коалиция уже изменила множество политических приоритетов.