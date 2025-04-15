Перемирие в предлагаемом американцами виде будет нарушено через день – посол РФ в Британии

Сложно говорить о каком-то результативном перемирии, когда США не могут проконтролировать Киев хотя бы в части прекращения огня по энергетической инфраструктуре.

Об этом в интервью BBC заявил посол РФ в Британии Андрей Келин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы действуем в военном плане по всем фронтам. Что касается политической стороны, то это, действительно, сложно. То, что было предложено, – это перемирие, прекращение огня, это хорошая идея, и мы не против. Но если хотите, чтобы это было серьёзно, то нужно тщательно подготовиться. В противном случае, если перемирие будет нарушено, и через день после объявления о нём оно перестанет действовать, восстановить его будет крайне сложно. Поэтому сейчас есть идея прекратить удары по энергетической инфраструктуре и на море. Мы соблюдаем перемирие по ударам по энергетической инфраструктуре, с 18 марта не было ни одного удара. Что касается украинцев, сегодня мы насчитали 64 удара по российской энергетической инфраструктуре. Есть два варианта: либо нет приказа прекратить удары по нашей энергетической инфраструктуре, либо они действуют без приказа из Киева», – сказал Келин.