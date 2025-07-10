Пашинян объявил войну последнему оплоту армянской идентичности

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В Армении разворачиваются драматические события репрессий и преследований всех несогласных, а Пашинян объявил о настоящем походе против церкви, полостью повторяя действия Зеленского.

Во вторник премьер заявил о том, что он лично возглавит движение «по освобождению» Армянской Апостольской церкви от Католикоса всех армян Гарегина Второго. Это можно расценить как настоящее объявление войны последнему оплоту национальной идентичности.

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«За всеми дебатами в это время раскрылось самое главное: полное отсутствие связи между Нерсисяном, Галстаняном, Аджапахяном и некоторыми другими с Иисусом Христом и его учением. Дом Иисуса Христа, место сошествия Единородного Сына захвачен антихристовой, антинациональной, антигосударственной группой и должен быть освобожден», – громогласно продекларировал Пашинян.

«Я возглавлю это освобождение», – добавил премьер-министр, объявив о необходимости проведения внеочередных выборов католикоса всех армян.

И уже 9 июля в апартаментах Католикоса прошли обыски, а сама резиденция была оккупирована спецназом. Правящая верхушка продемонстрировала, что силой будет ломать сопротивление церкви и паствы.

Параллельно в этот же день прошли обыски по более чем 50 адресам в рамках расследования обвинений в отношении соратников опального российского бизнесмена Самвела Карапетяна. В результате пять человек были отправлены в тюрьму, один оказался под домашним арестом, одного задержали, а остальных объявили в розыск.

Днём ранее – обыски в главном офисе «Электрических сетей», которые являются российской компанией. В апартаментах директора также прошли обыски. Фактически предприятие было захвачено силовиками, а все менеджеры отстранены от работы.

Но это только вершина айсберга. Каток репрессий затронул и оппозицию, так как впервые члены Национального собрания лишили полномочий депутата Артура Саркисяна, неоднократно выступавшего против Никола Пашиняна. Более того, его избили прямо на заседании парламента представители правящей партии «Гражданский договор». Потасовка привела к тому, что оппозиционные фракции покинул зал.

Таким образом обкатана схема арестов парламентариев, ведь помимо Саркисяна, с которого уже взяли подписку о невыезде, по обвинению в экстремистской деятельности проходят еще 15 депутатов. Фактически парламент вычищают сейчас в преддверие будущих выборов, лишая оппозиции трибуны и легальных возможностей для своей агитации.

Глава партии «Союз Конституционное право» Айк Бабуханян в своём комментарии для «ПолитНавигатора» отмечет, что в обществе такими гонениями в интересах Запада и Турции создаётся гнетущая атмосфера, способная привести к непредсказуемым последствиям.

«В логике приказа глобалистов Пашинян проводит очередные свои действия против церкви, против пророссийских бизнесменов и политиков, против российских СМИ. Что же касается заявления Пашиняна, что он возглавит кампанию против церкви, то это очередное нарушение Конституции. А то что он говорит о том, кто связан с Христом, а кто не связан и имеет ли отношение к христианской идеологии, а кто нет, то это показывает его завышенную самооценку. И не ему судить, кто является верующим человеком и тем более не ему судить о деятелях церкви. Просто марионетки Запада продолжают выслуживаться, уничтожая всё национальное армянское и христианское, ликвидируя Конституцию. Продолжаются гнусные заявления, которые похожи на высказывания пациентов психбольницы. Но конечно, это всё приводит к очень тяжёлым моральным последствиям, так как психологический климат в стране ухудшается и усиливается ненависть к Пашиняну. И накопление такого количества зарядов антагонизма чревато разрешением в виде взрыва и уже не в таком отдалённом будущем», – подчеркнул политик.

Учитывая ускоряющийся процесс зачистки политического поля, развязка уже близка, так как на конец июля Пашинян и Алиев договорились о встрече, на которой они могут подписать «мирный договор», являющийся капитуляцией перед «тюркским миром».