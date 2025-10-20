Паника в британских СМИ: Русские хакеры взломали непроницаемую киберзащиту нашей армии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сотни конфиденциальных военных документов, содержащих сведения о восьми базах ВВС Великобритании и Королевского флота, а также имена и адреса электронной почты сотрудников Министерства обороны, размещены в даркнете.

Об этом сообщает The Mail on Sunday (воскресное приложение британской газеты Daily Mail), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Указывается, что хакеры получили доступ к кэшу файлов, взломав работающего на Министерство обороны подрядчика по техническому обслуживанию и строительству компанию Dodd Group.

«Атака «gateway», целью которой была третья сторона — Dodd Group — позволила киберпреступникам обойти практически непроницаемую киберзащиту, используемую вооруженными силами», – пишет издание.

Документы, попавших в руки хакеров, раскрывают информацию о ряде секретных баз ВВС и ВМС Великобритании, включая базу ВВС Лейкенхит в графстве Саффолк, где базируются истребители-невидимки ВВС США F-35 и, как предполагается, хранятся ядерные бомбы.

Кроме того, получен доступ к документам базы ВВС Портрит, представляющую собой сверхсекретную радиолокационную станцию, входящую в систему ПВО НАТО, и базы ВВС Преданнак, где сейчас располагается Национальный центр БПЛА Великобритании.

Бывший офицер военной разведки сообщил Министерству обороны, что утечка данных является «катастрофическим сбоем в системе безопасности», который вызовет «огромную тревогу» в США.

«Это очередное возмутительное нарушение цепочки поставок Министерства обороны, приведшее к утечке конфиденциальных данных. Не проходит и недели, чтобы не произошло очередное нарушение, связанное с Министерством обороны, и не последовало никаких признаков ответственности», – возмущается полковник Фил Ингрэм, бывший сотрудник разведывательного корпуса, который служил в Ираке и на Балканах.

По его словам, случившееся является «отражением слабой IT-инфраструктуры министерства обороны, ее негибких, устаревших процессов и простого отсутствия должного внимания».

Возмущен случившимся и профессор Энтони Глис, эксперт по безопасности и обороне из Букингемского университета.

«Это масштабное нарушение национальной безопасности, причем двойное, поскольку речь идет не только о данных, имеющих огромное значение для врагов и потенциальных врагов Великобритании, но и является позором для союзников Великобритании, в частности для США», – негодует он.

Британская газета считает, что в этом деле не обошлось без России.