Соратник нынешнего президента США Дональда Трампа, бизнесмен Илон Маск не отключит свои терминалы «Старлинк», которые обеспечивают связью ВСУ, потому что это сразу же уничтожит управление украинской армией.

Об этом в своем видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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