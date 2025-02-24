Отключение Украины от «Старлинк» будет самым тяжелым ударом по ВСУ
Соратник нынешнего президента США Дональда Трампа, бизнесмен Илон Маск не отключит свои терминалы «Старлинк», которые обеспечивают связью ВСУ, потому что это сразу же уничтожит управление украинской армией.
Об этом в своем видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Конечно, Маск никогда не отключит «Старлинк», это абсолютно точно, потому что отключение — это ровно то же самое, что диверсия на средствах ЗАС. ЗАСЗ — это засекреченная аппаратура связи, по которой идет управление армией. То есть достаточно вот этих 20−25 тысяч терминалов, на которых держится всё управление страной, в первую очередь армией, стоит это отключить, одним тумблером, армия будет парализована. Вот не поставки, я прекращу тебе поставлять оружие, боеприпасы, сколько ты продержишься? Ты говоришь, у меня запасы есть, на шесть месяцев, мне хватит. Это известно, эта цифра, которую сами украинцы называют, даже если полностью прекратят США их снабжать, шесть месяцев проедут.
А вот просто отключение, простым движением мышки галочку поставить, отключение всей системы управления украинской армией через «Старлинк» приведет к параличу армии и очень быстро к деградации системы управления. Они попытаются перейти на альтернативные способы и так далее. Но это будет тяжелейший удар, никогда Маск этого не сделает. Это просто диверсия против своего собственного союзника», – заявил Ширяев.
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