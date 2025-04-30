Онуфриенко: Наступления из Сум на Киев не будет. Северокорейцы не помогут
Наступать в Сумской области на областной центр с перспективой продвижения на Киев не выйдет.
Об этом на канале эстонского кинодокументалиста Олега Беседина заявил покинувший Украину политолог, военный блогер Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я бы призвал избегать шапкозакидательских настроений, от Сум до Киева очень далеко, тем более под Киевом наши три года назад уже были, опыт есть. И наступать на Киев надо только широким фронтом, а это сотни тысяч дополнительных солдат и соответствующая техника. Ни на что подобное до сих пор наш Генштаб не проявлял ни малейшего намеренья. Говорить, что сейчас они рискнут – дай бог, но не хотелось бы, чтобы именно в Сумской области.
Там с лета прошлого года противник сосредоточил огромное количество сил, просто ведя операции на нашей курской территории. И наступать там, где у противника максимальные силы, где укреплявшиеся все три года областной центр и бывшая приграничная территория – достаточно наивно», – сказал эксперт.
Он добавил, что ВС РФ контролирует около 50 кв. км на Сумщине, но бои там тяжелые.
«Нужно учесть, что никакие северокорейские военные воевать в Сумской области не будут. Они будут воевать на «международно-признанной территории РФ», а там уже воевать негде. Причём роль их была значительная, они освобождали село Плёхово. Очень тяжёлые бои, и освободили достаточно быстро, наши прикрывали корейцев с флангов, но их роль была основная…
Здесь нужно понимать, что никакого масштабного наступления не будет. Его нужно было проводить полтора-два года назад. И наступать следовало не на Киев, а к Днепру, до которого от бывшей границы 200 км по прямой, и там как раз не существовало на тот момент никакой линии обороны», – резюмировал Онуфриенко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: