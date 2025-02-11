Обандерившийся Асеев: «В Донецк не вернусь – они меня ненавидят»

Вадим Москаленко.  
11.02.2025 09:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, Донбасс, Общество, Украина


Воевавший в ВСУ бывший донецкий журналист Станислав Асеев, ранее осужденный в ДНР по обвинению в шпионаже и выданный Киеву по обмену, признался, что уже даже не представляет такого, чтобы Донецк стал украинским.

Об этом предатель заявил на канале «Oboz UA», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Воевавший в ВСУ бывший донецкий журналист Станислав Асеев, ранее осужденный в ДНР по обвинению...

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«Я уже не думаю о Донецке как о чём-то реальном, это для меня город-музей на фото с университетских времён. Я абсолютно не представляю, чтобы я туда вернулся и жил, даже если мы его освободим. Я прекрасно понимаю, какие необратимые изменения там произошли с населением за эти 10 лет, там растёт новое поколение, которое не видело другой реальности, чем пионерские галстуки, памятники Гиви, Мотороле и Захарченко и портреты Путина. И жить среди этих людей, которые тебя, как минимум, ненавидят, я бы точно не смог…

Молодые люди, которые пошли в школу при ДНР, даже не понимают украинский язык, у них вообще нет этого опыта. Если мы к ним приходим с национальной программой, она же будет на украинском языке, они не смогут даже нормально читать. Я уже не говорю о том, что им надо полностью перестроить сознание и назвать вчерашних героев полевыми командирами и военными преступниками», – заявил Асеев.

«Если в какой-то мере представить, что Путин отдаёт эти территории, он выставит определённые условия, где будет продолжаться русификация этого региона, и мы точно не сможем действовать так, как происходила денацификация в немецком обществе… Я понимаю, что и те люди не ждут, чтобы я их простил или такие, как я, оно им 300 лет не надо, потому что они не считают себя виноватыми.

Пока система не будет разрушена, в мозгах ничего не поменяется. Это будет просто такой формат реваншизма, что нас покарали снова эти бандеровцы. Эта дискуссия будет идти на уровне кухонь. Я точно не собираюсь там с кем-то примиряться, потому что не считаю это вообще возможным», – добавил коллаборационист.

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