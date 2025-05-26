«Нужно правильно читать русские газеты» – немецкий финансист призвал правительство одуматься

Елена Острякова.  
26.05.2025 16:29
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Германия, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Западные СМИ неверно трактуют ход российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Об этом бывший управляющий директор «Сбера» Оливер Кемпкенс заявил в интервью блогеру Флавио фон Витцлебену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные СМИ неверно трактуют ход российско-украинских переговоров в Стамбуле. Об этом бывший управляющий директор...

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«Мы на Западе всегда думали, что там речь идет о перемирии. Но если вы посмотрите русские СМИ, там никогда не шло речи о прекращении огня. Там всегда говорили о создании основ для устойчивого мира. Меня всегда удивляет, когда поднимается критика: Мединский неправильный переговорщик. Вы просто не понимаете, что происходит. Мы всегда ссылаемся на одно и то же, но никогда не ищем источник», – сказал Кемпкенс.

Он возлагает большие надежды на переговорные усилия президента США Дональда Трампа, но не считает, что Германия играет в этом какую-либо роль. Кемпкенс советует Берлину «быть осторожней с санкциями, чтобы не попасть под колеса», выстраивать свою собственную позицию и искать близости к игрокам.

«Я верю, что горячая фаза конфликта закончится, и в экономическом плане все будет так же хорошо, как и было. Я верю, что новое федеральное правительство, которое начало с большой помпы, поддержит это стратегически и покажет немцам перспективу. Это определенно когда-нибудь произойдет», – сказал Кемпкенс.

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