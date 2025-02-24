Нужно истерить, иначе нас разменяют и отдадут России по кускам – Климкин

Украине выгоден эмоциональный накал, связанный с переговорами США и России.

Об этом в эфире видеоблога «LIGAnet» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам все эти события с повышением политических и эмоциональных ставок очень на руку. Поскольку эволюционный подход, когда у нас будут менеджерить, разменивать, разруливать нам абсолютно не то, что ни к чему, а приведет нас в ситуацию, когда нами будут просто банально рулить в перспективе. И мы окажемся в буферной зоне без любых гарантий защиты и без любых гарантий, что Россия не будет пытаться нас расчленить и разобрать на куски, позатаскивать к себе по кусочкам.

То есть поднятие политических и эмоциональных ставок в сегодняшней реальности, как бы мы не переживали и разгоняли «зраду», вы же знаете, «ще не вмэрла Украина», и я в это очень верю. Так что, я думаю, что в результате все эти события нам будут на пользу», – заявил Климкин.