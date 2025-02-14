«Ну что, помогли тебе твои ляхи?» – Луценко издевается над Зеленским

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Назначенный Владимиром Зеленским главой офиса Андрей Ермак провалил международную политику. В результате Киев не имеет рычагов влияния на Дональда Трампа.

Об этом в интервью экс-спикеру запрещенного в РФ «Правого сектора» заявил экс-глава МВД Украины, бывший генпрокурор и участник войны с Россией Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Он считает, что Украина могла бы влиять на Трампа, но это влияние сегодня практически нулевое. Эк-глава МВД напомнил, что по конституции за внешнюю политику отвечает Зеленский.

«А по сути, вторым человеком, который организует эту внешнеполитическую деятельность, является [глава Зе-офиса] Ермак. И теперь пришло время спросить: и что, Остап (на самом деле Андрий – ред.), помогли тебе твои ляхи? И что, Владимир Александрович, сработал твой лучший менеджер в сфере внешней политики? Где формулы мира, на которые три года воюющая страна бросила весь ресурс украинской дипломатии?», – возмущался экс-генпрокурор.

По его словам, это была показуха для пиара Ермака.