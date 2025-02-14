«Ну что, помогли тебе твои ляхи?» – Луценко издевается над Зеленским
Назначенный Владимиром Зеленским главой офиса Андрей Ермак провалил международную политику. В результате Киев не имеет рычагов влияния на Дональда Трампа.
Об этом в интервью экс-спикеру запрещенного в РФ «Правого сектора» заявил экс-глава МВД Украины, бывший генпрокурор и участник войны с Россией Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Он считает, что Украина могла бы влиять на Трампа, но это влияние сегодня практически нулевое. Эк-глава МВД напомнил, что по конституции за внешнюю политику отвечает Зеленский.
«А по сути, вторым человеком, который организует эту внешнеполитическую деятельность, является [глава Зе-офиса] Ермак. И теперь пришло время спросить: и что, Остап (на самом деле Андрий – ред.), помогли тебе твои ляхи? И что, Владимир Александрович, сработал твой лучший менеджер в сфере внешней политики?
Где формулы мира, на которые три года воюющая страна бросила весь ресурс украинской дипломатии?», – возмущался экс-генпрокурор.
По его словам, это была показуха для пиара Ермака.
«Где твои планы несокрушимости? Где твои планы победы? Не хочу даже вспоминать все эти глупости, которыми нас кормили все эти годы!», – резюмировал Луценко.
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