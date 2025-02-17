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The Telegraph со ссылкой на источники в британском Министерстве обороны пишет об очередном скандале вокруг западной военной помощи Украине.

«НАТО не в ладах с Украиной из-за тактики ведения боя, а британские источники в оборонном ведомстве обвиняют армию Владимира Зеленского в растрате дорогостоящего оружия и техники», – говорится в воскресном выпуске газеты The Sunday Telegraph.

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Как пояснили в ведомстве, украинские военные используют «советскую» тактику ведения боевых действий, отдавая приоритет массированным огневым ударам вместо точечных атак, соответствующих стандартам НАТО, из-за чего дорогостоящее вооружение расходуется «впустую».

Один из обучавших украинцев британских военных отметил, что подаренные Великобританией системы NLAW, предназначенные для точечных ударов по бронетехнике, применяются так, «будто это дешевые российские реактивные грснатометы РПГ».

Это притом, что по своим ТТХ NLAW — это одноразовая противотанковая ракета, которая стоит около 20 000 фунтов стерлингов за единицу и предназначена для использования для точечных атак по вражеской бронетехнике. Великобритания поставила Киеву более 5 000 таких ракет.

По словам источника, украинцы должны были поделиться видео правильного использования оружия, но на полученных с поля боя кадрах видно, как ВСУ могут одновременно запускать по российским позициям по пять-шесть ракет NLAW одновременно — притом, что это залпы стоимостью более 100 000 фунтов стерлингов (более 125 тысяч долларов) каждый.

«Россия производит дешевую огневую мощь в огромных количествах, с которыми НАТО не может сравниться, поскольку альянс производит меньшее количество высокотехнологичного оружия, предназначенного для общевойсковой тактики ведения маневренной войны», – пишет издание.

Общевойсковой режим — это метод ведения войны, при котором войска обходят противника с фланга с помощью скоординированной артиллерии, бронетехники и поддержки с воздуха. Для этого требуется высокоточное оружие, надежная связь и высококвалифицированные командиры, обладающие глубокими знаниями обо всем поле боя.

«Россия предпочитает, чтобы ее подразделения действовали более независимо друг от друга, а «одноразовые» войска продвигались вперед, чтобы массы артиллерии могли быть переброшены на позиции для уничтожения противника. Он редко использует танки для штурма, вместо этого используя их для бомбардировки противника на расстоянии», – отмечается в статье.

Конфиденты издания признают, что у украинских войск не было достаточно времени для полноценного освоения тактики НАТО. Обучение, проводимое в Великобритании и в Украине, сравнивают с ускоренными курсами для резервистов: рассчитанные на несколько месяцев программы подготовки были сокращены до двух недель.

Мало того, что не хватало времени на подготовку, но в статье утверждается, что украинские военные часто неохотно принимали на вооружение натовские стандарты ведения боя, утверждая, что они не подходит для условий в местах, с которыми западные инструкторы не сталкивались.

По словам источника газеты, эти разногласия могут стать горячими, поскольку инструкторы британской армии на Украине однажды уже потянулись за своим оружием из-за угрозы применения к ним насилия со стороны украинцев.

Источники сообщили, что украинские войска неоднократно отказывались от командных пусковых установок ракет Javelin (CLU), которые могут быть повторно использованы и, как сообщается, стоят более 100 000 долларов (80 000 фунтов стерлингов), на поле боя, поскольку военные Киева якобы сохраняют полуодноразовый взгляд на свою технику и оружие в советском стиле.

Сообщается, что это привело к тому, что российские войска захватили относительно большое количество брошенных украинцами запасов противотанкового оружия, ракет Javelin CLU, а также их ракет и пусковых установок.

«У российской армии, вероятно, сейчас больше «Джавелинов», чем у британской», — сказал британский источник, добавив, что, хотя он и его коллеги поддерживали борьбу Украины против России, усилия по поддержке Киева «были построены на лжи».

Издание приводит такие цифры: Великобритания безвозмездно передала Украине более 10 000 единиц противотанкового оружия, в том числе «тысячи» «Джавелинов». Джеймс Картлидж, бывший министр оборонных закупок, заявил в апреле прошлого года, что запасы Javelin в Великобритании не будут пополнены до «2027 и 2028 годов».

Великобритания также безвозмездно передала Украине сотни высокоточных ракет Brimstone, которые могут использоваться как самолетами, так и войсками для атаки наземных целей.

Утверждается, что украинские войска часто промахивались мимо целей с помощью Brimstones, поскольку они использовали старые картографические системы советской эпохи.

Источники издания также описывали случаи коррупции при обучении украинских военнослужащих в Украине. К примеру, грузовики, перевозящие оборудование, время от времени пропадали без вести, и партии транспортных средств прибывали в подразделения, лишенные деталей, «включая ремни безопасности».

Украина обратилась к западным союзникам с просьбой предоставить больше запасов дешевой огневой мощи, что заставило европейские страны искать старые запасы советского оружия в бывших странах Варшавского договора, таких как Болгария.

После того, как 155-я украинская бригада, которая была полностью обучена НАТО во Франции, распалась этой зимой из-за «полного организационного хаоса» и больших потерь, некоторые украинские офицеры открыто выступили против методов подготовки НАТО.

«Методы обучения НАТО часто не соответствуют реалиям современной войны. Зарубежная подготовка, если она не адаптирована к украинским условиям и не интегрирована в практику подразделения, не только неэффективна, но и опасна», – цитирует издание известного ультраправыми взглядами командира 108-го батальона ВСУ Сергея Филимонова.

Он добавил, что знает о «десяти бригадах» с проблемами, аналогичными 155-й.

Анализ, проведенный Исследовательской службой Конгресса США в марте 2024 года, пришел к выводу, что приверженность доктрине советского образца среди высокопоставленных украинских офицеров возросла с начала войны, после того, как главкомом ВСУ в 2024 году был назначен генерал Александр Сырский, который учился своему ремеслу в Московском высшем военном командном училище в 1980-х годах.