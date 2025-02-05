Норвежский профессор рассказал о сбоях в поставках Киеву остатков пакета Байдена

Максим Столяров.  
05.02.2025 10:55
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина, Финансы


Приостановка администрацией Трампа американской, в том числе грантовой помощи Украине, существенно сыграет на продолжительности конфликта.

Об этом на канале известного американского юриста, бывшего судьи Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Гленн Дисэн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Приостановка администрацией Трампа американской, в том числе грантовой помощи Украине, существенно сыграет на продолжительности...

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Неполитано спросил, что известно о военных поставках из пакета Байдена при Трампе.

«Неясно. Я видел несколько отчётов, в которых говорится, что произошёл серьёзный сбой, и оружие не поступает. Я видел сообщения об отмене логистических операций и поставок оружия. Конечно, также интересно, что он приостановил или сократил, по крайней мере, временно иностранную помощь, которую оказывают, например, USAID и другие неправительственные организации.

Потому что это тоже очень важно для продолжения конфликта. Например, на Украине сообщили, что потеряли от 80 до 90% финансирования СМИ, которое финансировалось правительством США. Так что сейчас становится известно о многих вещах, которые раньше не были видны», – рассказал Дисэн.

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