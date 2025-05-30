Никакое оружие не позволит переломить ситуацию на фронте – киевский политолог

Анатолий Лапин.  
30.05.2025 11:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина уже получала от Запада большое количество оружия и техники, на которое возлагались надежды как на «вундерваффе», но ни одно из них таковым не стало.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина уже получала от Запада большое количество оружия и техники, на которое возлагались надежды...

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«Если передача случится, мы узнаем о том, что «Таурусы» были переданы только после того, как они начнут уже применяться в войне. Так было и с некоторыми другими видами вооружения раньше. Для того, чтобы обезопасить поставку, для того, чтобы Россия не била по коммуникациям. Или «Таурус» может передаваться по частям. В виде технологий, запчастей. А уже в Украине где-нибудь в подземных цехах «Южмаша» будут из одного «Тауруса» складывать две «Вышиванки», условно говоря.

Таких прецедентов тоже масса. Я думаю, что всё же похоже на то, что дело в отношении «Тауруса» сдвинулось с мёртвой точки, но я не хочу, чтобы мы эту ситуацию идеализировали. «Байрактары», «Леопарды», F-16, «Хаймарсы», «три семёрки» – какого только чудо-оружия не ожидало наше общество во время войны. Что-то сыграло свою роль, что-то вообще не сыграло никакой роли практически. Но ничего в этой войне не стало чудо-оружием, которое позволило бы реально стратегически переломить ситуацию. И «Таурусы» им тоже не станут», – заявил Бортник.

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