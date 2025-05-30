Никакое оружие не позволит переломить ситуацию на фронте – киевский политолог

Украина уже получала от Запада большое количество оружия и техники, на которое возлагались надежды как на «вундерваффе», но ни одно из них таковым не стало.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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