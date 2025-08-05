Невзоров боится ехать на Украину
Беглый журналист, иноагент и экстремист Александр Невзоров боится ехать на Украину, гражданство которой он получил, чтобы участвовать в информационных диверсиях ГУР.
Об этом он заявил в интервью иноагенту Юрию Дудю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Честно говоря, я боюсь туда ехать. Потому что я знаю, что я могу увидеть. Я понимаю, что все те пороки, которые мы так хорошо изучили в Советском Союзе, во многом унаследованы Украиной. Я понимаю, что я увижу то, чего мне точно не хотелось бы видеть до конца войны. И взялся Украину не обсуждать, а защищать. Пусть она для меня сейчас будет лишена тех язв и проблем. Для меня это сейчас не принципиально», – сказал Невзоров.
Он не собирается мобилизовываться в ВСУ, потому что «может принести пользу на информационном фронте», и не видит необходимости разоблачать украинскую коррупцию даже «после войны».
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