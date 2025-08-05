Невзоров боится ехать на Украину

Елена Острякова.  
05.08.2025 15:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 754
 
Дзен, Иноагенты, Россия, Украина


Беглый журналист, иноагент и экстремист Александр Невзоров боится ехать на Украину, гражданство которой он получил, чтобы участвовать в информационных диверсиях ГУР.

Об этом он заявил в интервью иноагенту Юрию Дудю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглый журналист, иноагент и экстремист Александр Невзоров боится ехать на Украину, гражданство которой он...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Честно говоря, я боюсь туда ехать. Потому что я знаю, что я могу увидеть. Я понимаю, что все те пороки, которые мы так хорошо изучили в Советском Союзе, во многом унаследованы Украиной. Я понимаю, что я увижу то, чего мне точно не хотелось бы видеть до конца войны. И взялся Украину не обсуждать, а защищать. Пусть она для меня сейчас будет лишена тех язв и проблем. Для меня это сейчас не принципиально», – сказал Невзоров.

Он не собирается мобилизовываться в ВСУ, потому что «может принести пользу на информационном фронте», и не видит необходимости разоблачать украинскую коррупцию даже «после войны».

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить