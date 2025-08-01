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Даже в условиях диктатуры, тотального подавления инакомыслия и репрессий граждане Украины продолжают выступать в поддержку России.

Об этом свидетельствует опубликованная СБУ очередная подборка «разоблачений прокремлевских интернет-агитаторов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в Чернигове арестован местный житель, причем «ранее уже отбывавший реальный срок наказания за призывы к изменению границ государственной границы Украины».

«После ухода из тюрьмы в 2024 году он продолжил распространять антиукраинскую пропаганду. Для этого создал группу в «Одноклассниках», где среди прочего героизировал рашистов», – отмечает охранка киевского режима.

А в Полтаве частный психолог в беседе поддерживала российскую операцию и «пыталась дискредитировать Силы обороны». По всей видимости, кто-то из пациентов настучал на нее.

Примечательно, что это люди, имеющие свои убеждения, из самых разных регионов.

«В Харькове военная контрразведка СБУ разоблачила 23-летнюю местную жительницу, которая на Телеграмм-каналах и в Инстаграмме поддерживала временную оккупацию Крыма и распространяла фейки о защитниках «Азовстали». В Закарпатье задержан вражеский агитатор из Мукачевского района, который на своей странице в Фейсбуке призвал РФ захватить западный регион Украины», – негодует СБУ.

Понятное дело, что все экспертизы «подтвердили факты подрывной деятельности».

За высказывание своих убеждений (отнюдь не действий вроде шпионажа или корректировки ударов) им выдвинуто обвинения по целому ряду тяжелейших статей УК, за которые предусмотрено огромные сроки лишения свободы.