Немка-глобалистка: «Пришло время объявить всеобщую воинскую повинность!»

Одного возвращения к призыву в Германии будет недостаточно, перед лицом не только военной, но и промежуточной угрозы со стороны России нужны не только солдаты, но и другие сотрудники «всех полов и возрастов».

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявила немецкий политолог-глобалист, вице-президент Германского фонда Маршалла в Берлине Клаудиа Майор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Модератор сборища, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес отметил, что «ему нравится, что на Украине делают акцент на снижении призывного возраста, чтобы получить больше людей».

«Германия только что ввела что-то вроде того, что мы называем «шведской моделью», наполовину добровольную модель, чтобы увеличить численность армии. Но совершенно очевидно, что этой наполовину добровольной системы будет недостаточно. Поэтому я считаю, что мы уже морально готовимся к возвращению к призыву, как только страна это осознает. Но я бы сказала, что это не совсем правильный ответ, если мы согласимся, что угроза не только военная. Военная угроза очевидна, но существует огромная угроза в «серой зоне» между войной и миром. Это беспилотники, кабели и всё такое. Тогда нам нужны не только солдаты, но и какая-то устойчивость и другие элементы», – комментировала Майор.