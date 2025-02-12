Немецкий евродепутат: «Это окончательный провал ЕС. США нами грубо попользовались»

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Даже три года горячей фазы конфликта на Украине не помогли европейцам понять, что четверть века ЕС был всего лишь пешкой в геостратегическом противостоянии США и РФ.

Об этом с трибуны Европарламента заявил немецкий депутат Ганс Нойхофф, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Коллеги, годы агрессивной войны России против Украины – это также годы окончательного геополитического провала Европейского Союза. Это провал окончательный, потому что он означает конец развития, которое началось с решения США принять Украину в НАТО. Вот уже четверть века европейцев водят за нос в геополитическом театре, созданном США. Я говорю о переговорах по завершению войны на Украине, в которых будет говориться без глав государств и правительств Европы, или даже, возможно, без самой Украины. В конце концов, европейцам придётся заплатить за эту войну», – сказал Нойхофф.