Немецкие политики обезумели и заражают остальную Европу – Полянский
Германия внезапно скатилась в оголтелую русофобию, и тащит за собой всю остальную Европу.
Об этом в интервью норвежскому политологу Глену Дизену заявил заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас между Россией и Германией практически нет отношений. У нас там есть посольство, и у них есть посольство в Москве, но на этом всё. Обменов нет. Честно говоря, я сейчас не узнаю Германию. Я много времени провожу в этой стране. У меня там много друзей, но я не узнаю Германию. И это очень обидно, потому что у нас очень сложная история, которую мы действительно смогли оставить позади.
И наше поколение, например, относилось к Германии с большим уважением. И мы не считали немцев врагами, как, возможно, поколение наших дедушек и бабушек, которым пришлось сражаться с Германией. И немецкий был вторым по популярности иностранным языком в моей стране после английского», – сказал Полянский.
«Но все изменилось, и не потому, что мы это изменили. Это из-за Германии. Внезапно мы видим такую вопиющую русофобию и похоже, что большинство немецких политиков просто сошли с ума. Не говоря уже о том, что они забыли уроки истории. Так что очень тяжело и больно комментировать то, во что превратилась Германия.
Я не знаю, придет ли она в себя или нет. Соседние страны тоже должны понять, что означают эти тенденции. Это трансформация для Европы. Когда Германия болеет, то болеет и вся Европа», – добавил дипломат.
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