Германия внезапно скатилась в оголтелую русофобию, и тащит за собой всю остальную Европу.

Об этом в интервью норвежскому политологу Глену Дизену заявил заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас между Россией и Германией практически нет отношений. У нас там есть посольство, и у них есть посольство в Москве, но на этом всё. Обменов нет. Честно говоря, я сейчас не узнаю Германию. Я много времени провожу в этой стране. У меня там много друзей, но я не узнаю Германию. И это очень обидно, потому что у нас очень сложная история, которую мы действительно смогли оставить позади.

И наше поколение, например, относилось к Германии с большим уважением. И мы не считали немцев врагами, как, возможно, поколение наших дедушек и бабушек, которым пришлось сражаться с Германией. И немецкий был вторым по популярности иностранным языком в моей стране после английского», – сказал Полянский.