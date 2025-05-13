Недоумение Арестовича: Зачем три года теряли людей, города и инфраструктуру, если вернулись к «Стамбулу»

Украинской власти нечего ответить на вопрос, зачем нужны были три года войны.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Им нечего ответить на страшный вопрос, зачем воевали три года? Если в Стамбуле в 25-м все удастся, зачем было тянуть три года со Стамбула 22-го? Тем более, что ситуация при «Стамбуле-1» была куда более благоприятна для нас и неблагоприятна для Путина, чем ситуация при «Стамбуле-25». А если «Стамбул-25» сорвётся, и выяснится, что «Стамбул-26» или «Стамбул-27» еще для нас хуже, снова возникнет вопрос, а почему пять лет назад не подписали?

Поэтому забалтываться будет все, пойдут в ход все приемы, демагогические пропаганды – все, что угодно, чтобы только не сравнивали «Стамбул-22» и «Стамбул-25», потому что у них нет ответа, зачем три года надо было продолжать войну убить еще десятки и сотни тысяч людей развалить экономику на хрен и добиться того, что страна еще больше оккупирована, еще более обескровлена, еще более развалена.

Заметьте, в Стамбуле в 22-м еще ни один объект энергетики не пострадал, города были целые и так далее. Поэтому это забалтывание ответа на вопрос, а что же вы в 22-м году не подписали? Чего вы добились за эти три года? Зачем пожертвовали десятками тысяч жизней, сотнями?», – заявил Арестович.