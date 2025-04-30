Небензя в Совбезе ООН поблагодарил солдат КНДР за подвиги при защите России
Северная Корея полностью выполнила свои союзнические обязательства перед Россией, а её солдаты и офицеры проявили героизм при освобождении территорий РФ.
Об этом на заседании Генеральной ассамблеи ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Самое активное участие в освобождении российской территории принимали подразделения КНДР. При этом Москва и Пхеньян действовали в полном соответствии с международным правом, в частности, со статьёй 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве от 19 июня 2024 года, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи в случае вооружённого нападения на одну из сторон.
Мы крайне признательны нашим корейским братьям, их подвиги и отвага навсегда останутся в памяти нашего народа», – сказал Небензя.
«В этих условиях главной задачей европейских сообщников Киева стало, вопреки фактам и здравому смыслу, выпятить якобы имеющееся у главаря киевской клики стремление к миру.
Сделать это Лондону, Парижу и Брюсселю становится всё сложнее, как и закамуфлировать всё чётче проступающую наружу звериную, человеконенавистническую и нацистскую сущность режима Зеленского. Россия приоритизирует дипломатию и мирные сценарии разрешения конфликта, и раз за разом мы это доказываем.
Так, несмотря на саботаж Киевом 30-дневного моратория на взаимные удары по объектам энергетической инфраструктуры, которые ВСУ нарушили более 130 раз, президент России продемонстрировал жест доброй воли, объявив пасхальное перемирие с 18.00 19 апреля до 0.00 21 апреля.
Оно позволило бы украинской стороне не на словах, а на деле показать свою добросовестность в соблюдении взятых на себя обязательств и готовность к миру.
Поспешив отказаться от этой инициативы, Зеленский, видимо, под нажимом спонсоров, исходя из имиджевых соображений, вскоре изменил точку зрения и поддержал предложение. Хотя интенсивность боевых действий по линии фронта была действительно снижена в этот период, Минобороны России зафиксировало 4900 нарушений со стороны ВСУ.
Таким образом, Зеленский вновь красноречиво доказал свою недоговороспособность и стремление торпедировать любые мирные процессы. Осознавая свое неминуемое поражение, киевский режим все больше скатывается к неприкрытым террористическим методам», – подытожил дипломат, также напомнив об устраиваемых Украиной убийствах.
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