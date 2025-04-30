Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Северная Корея полностью выполнила свои союзнические обязательства перед Россией, а её солдаты и офицеры проявили героизм при освобождении территорий РФ.

Об этом на заседании Генеральной ассамблеи ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Самое активное участие в освобождении российской территории принимали подразделения КНДР. При этом Москва и Пхеньян действовали в полном соответствии с международным правом, в частности, со статьёй 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве от 19 июня 2024 года, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи в случае вооружённого нападения на одну из сторон. Мы крайне признательны нашим корейским братьям, их подвиги и отвага навсегда останутся в памяти нашего народа», – сказал Небензя.