Не всё только Зеленскому: Евросоюз отсыпет денег Тихановской и змагарам
Евросоюз увеличит финансирование беглых белорусских оппозиционеров с 2028 года.
Об этом еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и восстановления Украины Марта Кос заявила в интервью польскому телеканалу «Белсат», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы сейчас думаем, как финансировать и спонсировать медиа для тех народов, которые не живут в демократичных государствах и были вынуждены, как в случае с Беларусью, уехать, потому что иначе оказались бы в тюрьме.
Финансирование увеличится. В новом европейском бюджете на период с 2028 года, мы рассматриваем, как увеличить эти средства», – сказала Кос.
Она напомнила, что с 2020 года Евросоюз выделил белорусским оппозиционерам 170 млн евро. Также ЕС намерен выделить 5-7 млн евро на СМИ для России, которые Кос назвала «надежными источниками».
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