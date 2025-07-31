Не верьте лжи Зеленского! Покровск под угрозой окружения – укро-нацист

Российские подразделения в Донбассе активно продвигаются, окружая крупную группировку ВСУ в Красноармейске (Покровске).

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский военный эксперт, в прошлом член запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Основная угроза для ВСУ – под Покровском. Потому что, я объясню, даже следите за руками, украинцы. Они охватывают Покровск, они создают угрозу локального оперативного окружения.

И, соответственно, пытаются взять под непосредственный контроль локации, чтобы сделать невозможным подвоз БК, проведение ротаций или вывоз раненых и тому подобное.

Фактически, речь идет об угрозе окружения, плюс продвижение из района Новоэкономическое. И, соответственно, фронтальные атаки… это из района Первомайского непосредственно по Покровску», – сказал Снегирев.