Не верьте лжи Зеленского! Покровск под угрозой окружения – укро-нацист
Российские подразделения в Донбассе активно продвигаются, окружая крупную группировку ВСУ в Красноармейске (Покровске).
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский военный эксперт, в прошлом член запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Основная угроза для ВСУ – под Покровском. Потому что, я объясню, даже следите за руками, украинцы. Они охватывают Покровск, они создают угрозу локального оперативного окружения.
И, соответственно, пытаются взять под непосредственный контроль локации, чтобы сделать невозможным подвоз БК, проведение ротаций или вывоз раненых и тому подобное.
Фактически, речь идет об угрозе окружения, плюс продвижение из района Новоэкономическое. И, соответственно, фронтальные атаки… это из района Первомайского непосредственно по Покровску», – сказал Снегирев.
Он подчеркнул, что не стоит верить официальной Зе-пропаганде о том, что на этом направлении бои идут с «отдельными русскими диверсантами».
«Но, уважаемые украинцы, это не разведовательно-штурмовые группы. Это тактика действий малыми штурмовыми группами численностью от 8 до 12 человек. Основная задача которых закрепиться в городской застройке и, соответственно, занимать позиции до подхода основных сил.
Поэтому, когда будут говорить, что это отдельные диверсанты – нет. Это штурмовые группы», – добавил укро-нацист.
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