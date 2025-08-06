«Не понять – как русские это делают»: кабеля на Балтике призывают охранять подлодками

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Запад уже назначил Россию виновной в обрыве подводных кабелей на Балтике, но еще не может объяснить, как она это делает.

Об этом бывший командир британской подводной лодки Райан Рэмси заявил в интервью «Таймс Радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что мы можем сделать с тем, что они делают? Во-первых, нужно выяснить, что они делают. Мы предполагаем, что они режут кабели. Иногда они действительно их режут. Но собирают ли они при этом информацию? Посылают ли они какие-то сообщения? Кто знает, что они делают. У нас нет возможности спуститься так глубоко, чтобы посмотреть, что они сделали. Поэтому разработка возможностей для проверки и ремонта становится очень важной. Но очень сложно следить за тем, что они делают, и кто этим занимается. Поэтому здесь нужны военные», – рассуждал Рэмси.

Он призывает использовать подводные разведывательные суда, а также бронировать кабели на большой глубине.