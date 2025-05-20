Не быть Трампу «миротворцем», пока не уступит Путину – Марков
Трамп пытался навязать Путину 30-дневное безусловное перемирие, которого требует Киев и глобальный Запад. Но позиция Путина победила – перемирие должно быть шагом общего мирного меморандума.
Об этом в эфире «Первого севастопольского» сказал гендиректор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Как и ожидалось, Трамп требовал от Путина, чтобы тот согласился на 30-дневное перемирие без условий. Был сложный, трудный разговор, и задача Путина состояла в том, чтобы убедить Трампа: перемирие на 30 дней приведёт только к более кровавой войне. А оно должно быть шагом к миру, и поэтому сначала нужно договориться о неких общих условиях, и в рамки таких договорённостей уже включать это временное перемирие.
Путинская позиция победила, и не потому, что Путин сильнее Трампа – Трамп тоже крутой, сильный мужик, – а потому, что российская позиция значительно ближе к правде, чем позиция Трампа, которая досталась ему в наследство от Байдена», – подчеркнул он.
По оценке эксперта, после восстановления отношений между Россией и США возобновляется деловое сотрудничество, которое тормозят санкции. Поэтому в ближайшие дни появится информация о договорённостях в этой области.
«США пока не готовы взять на себя ответственность за разработку мирного плана. Это произойдёт потом. Ведь Трамп сказал, что по-настоящему вопрос решится, когда они встретятся с Путиным и о чём-то таком поговорят, если переговоры между Россией и Украиной будут идти не слишком весело.
Там всё очень просто: реальный мир возможен только в том случае, если будут разрешены причины конфликта. То есть, будет ликвидирован террористический режим, который создан на Украине, с его всеми прибамбасами типа членства в НАТО, русофобией, репрессиями в отношении Русской православной церкви.
Если он будет ликвидирован, мир будет сразу. А это как раз и есть российское требование. Поэтому, чем ближе американцы к российским предложениям, тем ближе мир», – заключил Марков.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: