Напуганные угрозой Малюка стрелять по НАБУшникам они побежали к Зеленскому

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине после разразившегося скандала и давления Запада отменили закон, переподчинивший режиму так называемые антикоррупционные органы.

Тем не менее отношения между ними и СБУ, выступающей в роли цепного пса режима, не улучшились.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Такой вывод следует из интервью «Зеркалу недели» главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Александра Клименко.

Он рассказал, что последняя встреча с Владиром Зеленским была призвана обезопасить НАБУ и САП и от СБУ.

«Что касается причин встречи с президентом: после задержания народного депутата, ряда предпринимателей и руководителей военных райадминистраций нам необходимо было проводить обыски в Нацгвардии. Под подозрением сейчас только руководитель воинской части, в то же время проверяются действия большого количества нацгвардейцев. Вот только когда НАБУ занимается Нацгвардией, официальные должностные лица государства целеустремленно обвиняют нас в работе на Кремль без каких-либо доказательств. К тому же у нас не было гарантий, что никто не послушал публичный совет главы Службы безопасности о том, что в набушников, приходящих с обыском, можно «разрядить два рожка», – сказал глава САП.

Он согласился, что пришлось действовать «на опережение, чтобы взять президента в союзники».

«Детектив может прийти с обыском в Нацгвардию, а завтра СБУ тоже может его посадить. Некоторые детективы начали очень осторожно расследовать серьезные дела, где фигурирует Служба безопасности или топ-чиновники», – пожаловался собеседник издания.

Кроме того, СБУ сразу докладывает фигурантам уголовных дел, что ими интересуются.