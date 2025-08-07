Напуганные угрозой Малюка стрелять по НАБУшникам они побежали к Зеленскому
На Украине после разразившегося скандала и давления Запада отменили закон, переподчинивший режиму так называемые антикоррупционные органы.
Тем не менее отношения между ними и СБУ, выступающей в роли цепного пса режима, не улучшились.
Такой вывод следует из интервью «Зеркалу недели» главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Александра Клименко.
Он рассказал, что последняя встреча с Владиром Зеленским была призвана обезопасить НАБУ и САП и от СБУ.
«Что касается причин встречи с президентом: после задержания народного депутата, ряда предпринимателей и руководителей военных райадминистраций нам необходимо было проводить обыски в Нацгвардии. Под подозрением сейчас только руководитель воинской части, в то же время проверяются действия большого количества нацгвардейцев.
Вот только когда НАБУ занимается Нацгвардией, официальные должностные лица государства целеустремленно обвиняют нас в работе на Кремль без каких-либо доказательств. К тому же у нас не было гарантий, что никто не послушал публичный совет главы Службы безопасности о том, что в набушников, приходящих с обыском, можно «разрядить два рожка», – сказал глава САП.
Он согласился, что пришлось действовать «на опережение, чтобы взять президента в союзники».
«Детектив может прийти с обыском в Нацгвардию, а завтра СБУ тоже может его посадить. Некоторые детективы начали очень осторожно расследовать серьезные дела, где фигурирует Служба безопасности или топ-чиновники», – пожаловался собеседник издания.
Кроме того, СБУ сразу докладывает фигурантам уголовных дел, что ими интересуются.
«Смотрите, сейчас 2025 год, все мы пользуемся телефонами. Фактически это — вся наша жизнь. Но мы не имеем права прослушивать телефоны. Если мы обращаемся в СБУ с этой просьбой, то наши фигуранты фактически сразу знают о том, что мы интересуемся их персоной», – резюмировал Клименко.
