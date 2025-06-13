Если Украина (наследница готов) не будет проводить экспансию на Восток до Урала, она будет исчезать, убегая на Запад в виде беженцев и мигрантов.

Об этом на канале «Исландия» заявил объявленный Россией в розыск нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идеальное украинское государство – это орган церкви, это держава, которая выполняет всемирную миссию. И идеальная украинская держава может быть только экспансивной, это та – которая всё время продвигается на Восток. Если она не продвигается на Восток, то она убегает на Запад всеми своими беженцами и мигрантами. У нас нет выхода, мы должны уничтожить зло на Востоке. Мы будем всё-таки вынуждены дойти до Урала, иначе у нас будет зло на Востоке. Мы имеем зло на Востоке, как минимум, со времён Хазарского каганата. Между прочим, в своё время эта граница у нас и была. Это Оюм, первая государственность, о которой мы знаем, на территории Украины. Которую устроили те люди, которые входят в число наших предков и очень много сделали для формирования украинского генотипа и украинского языка – готы. Они создали государство Оюм, и Германарих, который жил где-то в районе Ольвии, имел свою власть от Балтики до Урала. И он уже очертил границы, которые нам нужны», – вещал Корчинский.